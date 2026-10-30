Insta360 Luna Pro, la gimbal camera che porta l’8K in tasca

Le chiamavano action cam, ma ormai siamo andati oltre. Perché fino a pochi anni fa, per girare un video stabile e ben definito servivano una fotocamera, uno stabilizzatore e un po’ di pazienza nel montarli insieme, ma adesso le cosiddette gimbal camera hanno cambiato le regole. Con dispositivi dotati di un corpo compatto da tenere in una mano e con l’obiettivo montato direttamente su un piccolo stabilizzatore motorizzato a tre assi.

E’ questo dove DJIm con la serie Osmo Pocket, è stata a lungo il riferimento. Però ora Insta360, già nota appunto per le sue action cam a 360 gradi, è entrata quest’anno con la Luna Ultra. Allargando ulteriormente la famiglia si allarga con la versione Luna Pro, un modello pensato per un pubblico più ampio: vlogger, viaggiatori e chiunque produca contenuti brevi per i social.E il nostro test conferma il target a cui si rivolge.

Sensore da 1 pollice firmato Leica

La Luna Pro nasce dalla collaborazione tecnica tra Insta360 e Leica, la stessa che ha già dato vita all’action cam Ace Pro 2. Il comparto ottico è di fatto quello della fotocamera principale della Luna Ultra: un sensore da 1 pollice abbinato a un obiettivo Leica Summicron con apertura f/1.8 e focale equivalente di 20 mm. Una superficie sensibile così ampia, in un oggetto che sta nel palmo di una mano, è la chiave per ottenere immagini pulite anche quando la luce cala. Cioè proprio nelle situazioni (interni, riprese serali, concerti) in cui gli smartphone mostrano più facilmente i loro limiti.

Sul fronte video si arriva all’8K a 30 fotogrammi al secondo con Dolby Vision, mentre per il ralenti si può salire a 4K a 120 fps o a 1080p a 240 fps. C’è poi una modalità PureVideo in 4K a 60 fps. A fare i calcoli c’è un’architettura a doppio chip, con un processore d’immagine dedicato affiancato da un chip a 4 nanometri.

Nata per il formato verticale

La novità che distingue la Pro dalla sorella maggiore è la registrazione verticale nativa in 4K a 30 fps, ottenuta per sovracampionamento da una base 6K. Tradotto: clip pronte per Reels, TikTok e Shorts senza dover ritagliare un video orizzontale perdendo definizione. La Luna Ultra, per fare un confronto, si ferma al 3K in verticale.

Lo zoom è digitale: fino a 2x senza perdita di qualità e fino a 4x con quello che Insta360 chiama HighRes Zoom, assistito dall’intelligenza artificiale. Chi vuole davvero avvicinarsi ai soggetti lontani deve guardare alla Ultra, che con il suo teleobiettivo arriva a 12x.

Lo schermo che si stacca

L’elemento più originale della serie Luna resta il touchscreen OLED da 2 pollici rimovibile. Si sgancia dal corpo e diventa un monitor-telecomando con trasmissione HD fino a 20 metri: comodo per inquadrarsi da soli, per le riprese di gruppo o per piazzare la camera in punti scomodi. Sullo schermo è integrato anche un microfono, mentre per un audio di livello superiore la Luna Pro si collega direttamente ai radiomicrofoni della gamma Insta360 Mic.

Non mancano piccole scorciatoie pensate per non perdere l’attimo: la registrazione parte facendo scorrere la cover protettiva oppure ruotando lo schermo. L’inseguimento dei soggetti è affidato al sistema Deep Track 5.0, con tracciamento di gruppo, tracciamento automatico e inquadratura intelligente. Mentre l’app Insta360 (che si abbina allo smartphone con un semplice tocco NFC) offre strumenti di montaggio automatico.

Pur essendo presentata come la Luna “per tutti”, la Pro non trascura chi lavora in post-produzione. C’è il profilo I-Log a 10 bit, con una gamma dinamica dichiarata fino a 14 stop, il timecode integrato per sincronizzare più camere e l’integrazione con Final Cut Pro e Premiere Pro. Chi invece preferisce un risultato pronto subito può scegliere tra i profili colore Leica Natural, Leica Vivid e Leica Chrome, oltre a una serie di filtri cinematografici.

Autonomia, peso e dimensioni

La batteria da 1.550 mAh promette fino a 4 ore di utilizzo (dato rilevato in 1080p a 24 fps) e si ricarica all’80% in circa 23 minuti con un alimentatore adeguato. Più o meno ci siamo, dipende anche da quanto sforzo fate fare al prodotto. A bordo ci sono 47 GB di memoria interna, ma il tutto è estendibile con microSD, che vi dà anche la possibilità di trasferire facilmente le immagini a un computer. Il peso è di 215 grammi nella versione nera e 218 in quella bianca; le dimensioni sono di 155,7 x 52,8 x 38,5 millimetri.

Prezzo e disponibilità

La Luna Pro è in vendita d su Insta360 Store, Amazon e presso i rivenditori autorizzati, nelle colorazioni Nero notte e Bianco stellare. In Italia il pacchetto Standard parte da 529 euro e comprende la cover protettiva per il gimbal, una borsa, un antivento per il microfono, un’impugnatura con attacco da 1/4 di pollice e un cinturino da polso. Sono disponibili anche kit più ricchi, come quello con mini luce di riempimento e filtro Black Mist.