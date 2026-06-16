Kindle Scriba, l’e-reader per leggere e scrivere ora è anche a colori

Un e-reader anche a colori, ma soprattutto un prodotto per leggere ma anche per scrivere. Amazon ha portato in Italia la nuova generazione di Kindle Scribe, con dispositivi dotati di schermi generosi e proposti in diverse versioni: con e senza luce frontale, ed anche appunto con la tecnologia Colorsoft per il primo modello a colori della gamma. Tre versioni che puntano su un design più sottile e leggero, una scrittura più reattiva e funzioni pensate per unire lettura, appunti e produttività in un unico strumento.

Le caratteristiche

Il Kindle Scribe di nuova generazione è spesso 5,4 mm e pesa 400 grammi, con uno schermo antiriflesso da 11 pollici e una velocità dichiarata superiore del 40% nella scrittura e nel cambio pagina. L'obiettivo di Amazon è stato quello di mettere a disposizione una superficie del display più simile alla carta, con una luce uniforme consentita dal doppio dei LED e un nuovo chip quad-core con tecnologia di visualizzazione Oxide.

Accanto al modello standard, come detto, c’è il Kindle Scribe Colorsoft che introduce la scrittura a colori attraverso una tecnologia di visualizzazione personalizzata e un nuovo motore di rendering. Il risultato è un’esperienza più fluida e naturale confermate dalla prima prova prodotto, e a questo si aggiunge un’autonomia di diverse settimane e un ambiente privo di distrazioni, caratteristica dei dispositivi Kindle.

Le funzioni per prendere appunti

La nuova gamma integra un taccuino digitale con strumenti basati sull’intelligenza artificiale, pensati per organizzare idee, documenti e progetti. Tra le funzioni annunciate ci sono una home rinnovata con “Quick Notes”, il supporto a Google Drive e OneDrive (molto utile per avere tutti i documenti disponibili in ogni ambiente personale), la ricerca nei taccuini con riassunti e domande di approfondimento, l’integrazione con OneNote e una palette più ampia di colori per penna ed evidenziatore.

Amazon ha pensato tutto questo anche dopo aver commissionato una ricerca a Censuswide, dalla quale - su un campione di 2.000 adulti italiani -, risulta che il 77% delle persone contattate avrebbe obiettivi da raggiungere ma spesso si troverebbe ostacolato da distrazioni e difficoltà di concentrazione. Tra le funzioni più richieste sono emerse quindi la possibilità di catturare e organizzare rapidamente i pensieri, in un ambiente senza notifiche e con uno spazio che favorisca chiarezza mentale.

Prezzi e disponibilità

Tutto quanto sopra fa dei nuovi Kindle Scriba un’ottimo compagno in portabilità, sia per immergersi nella lettura durante i momenti di relax che per quelli di impegno professionale o più creativi.

I nuovi dispositivi sono già

acquistabili su Amazon a questi prezzi:

Il Kindle Scribe con 32 GB di memoria parte da 519,99 euro

La versione Colorsoft con 32 GB da 649,99 euro

Lo Scribe senza luce frontale costa 449,99 euro.

Tutti i modelli includono la penna premium, pronta all’uso senza necessità di configurazione o ricarica.