Harry e Meghan chiudono l’ufficio di Buckingham Palace. "Molti membri perderanno il lavoro"

La Megxit, ossia l’uscita di scena del principe Harry e Meghan Markle, apporterà dei cambiamenti all'interno della Royal Family. Come riporta il Mirror, i Sussex hanno definitivamente chiuso il loro ufficio a Buckingham Palace, dopo un meeting con i membri del loro staff. Come rivela una fonte interna a palazzo, seppur di modeste dimensioni, l’organico dei duchi subirà un notevole sfoltimento ed alcuni membri potrebbero restare senza lavoro.

Tra le figure di spicco che presto dovranno trovarsi un nuovo impiego c’è Sarah Latham, a capo della comunicazione dei Sussex, la segretaria privata Fiona Mcilwham e l’assistente della Latham, Marnie Gaffney. Alcune delle figure saranno riassegnate ad altri ruoli all’interno di Buckingham Palace, ma la maggior parte di loro saranno costretti a trovarsi un nuovo impiego.

“ Avendo i Sussex abbandonato i loro incarichi istituzionali, tenere un ufficio a Buckingham Palace non è più necessario” , ha rivelato l’insider, aggiungendo: “ Benché i dettagli siano ancora da definire e siano stati compiuti molti sforzi per riassegnare ai membri dello staff nuovi incarichi all’interno della famiglia reale, sfortunatamente ci saranno dei licenziamenti”.

Sebbene il momento difficile, la maggior parte dello staff ha capito la situazione ed accettato la decisione dei duchi. " Il duca e la duchessa hanno un piccolo team di circa 15 persone ”, ha continuato la fonte. “ Lo staff è molto fedele ai Sussex e hanno compreso la loro decisione. Sono molto uniti e stanno lavorando per preparare i progetti futuri dei duchi, svolgendo gli ultimi compiti”.

Con il loro addio ad Elisabetta e al resto della famiglia, i Sussex hanno lasciato un notevole vuoto a corte, essendo essi molto attivi nel portare avanti progetti di beneficienza e mettendosi in prima linea a supporto di cause come i cambiamenti climatici e la salute mentale. A questo proposito, uno dei pochi che rimarrà insieme ai duchi potrebbe essere James Holt, ex capo della comunicazione dell Royal Foundation di Harry e William. Ad Holt potrebbe venire assegnato il ruolo di capo della comunicazione dlla loro nuova Sussex Royal Foundation. Stabilita la loro nuova dimora a Vancouver Island, Harry e Meghan voleranno di nuovo in Gran Bretagna per la Giornata del Commonwealth e sono attesi a maggio per le nozze della cugina di Harry, la principessa Beatrice.