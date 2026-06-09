"House of the dragon", i sentimenti oltre il kolossal

Benvenuti nella terza stagione di House of the Dragon, la più attesa della saga tratta da Fuoco e Sangue di George R. R. Martin. Otto episodi ad alta tensione con spettacolari battaglie tra draghi, navi, guerrieri, cavalieri, principi e principesse. Dove tutta la lotta vista nei due precedenti capitoli per la successione alla corona dei Sette Regni (tra la legittima erede Rhaenyra Targaryen e il re "usurpatore" Aegon II) esplode in una guerra brutale. E dove finalmente la regina prende possesso del trono di spade (non spoileriamo, si vede nel trailer) ma per tenerselo dovrà affrontare drammi morali e scelte sanguinarie. Insomma, siamo nel mondo fantasy raccontato da Martin duecento anni prima del Trono di spade quando infuria la danza dei draghi al termine della quale si arriverà alla quasi estinzione dei micidiali volatili sputafuoco.

La terza stagione andrà in onda dal 22 giugno su HBO Max che lo produce (e in contemporanea anche su Sky e Now), con una puntata a settimana e aprirà in anteprima italiana il Taormina Film festival il 10 giugno.

Già nei primi episodi si vedrà la portata spettacolare della serie che lo sceneggiatore Ryan Condal ha descritto come la più grande mai realizzata dalla produzione, sia per numero di giornate di riprese sia per complessità logistica e scenografica. La sequenza più attesa è la battaglia navale del Condotto (tra le flotte delle due fazioni rivali) che Condal ha definito "diversa da qualsiasi scena sia mai stata realizzata in televisione. La cosa più grande che abbiamo mai fatto". Un set così impegnativo (con imbarcazioni ricreate a dimensione naturale, due grandi vasche, una asciutta e l'altra piena d'acqua), da richiedere, come ci hanno raccontato in collegamento da Los Angeles Steve Toussaint (nei panni di Lord Corlys Velaryon) e Abubakar Salim (Alyn of Hull), "mesi di preparazione fisica, psicologica e mentale, una prova così difficile che non abbiamo ancora avuto il coraggio di rivederla finita".

Ma il momento più emozionante è quando Rhaenyra si appresta a sedere sul tanto atteso trono di spade, conquistando un potere che nessuna donna ha mai avuto. Lei designata dal padre a succedergli, ma defraudata proprio in quanto femmina dal fratellastro minore Aegon.

"Il viaggio verso il trono - racconta da Los Angeles Emma D'Arcy, l'attrice che interpreta la regina - è stato così tormentato e complesso che nel momento in cui si siede, sembra quasi una bambina sperduta, in uno stato di caduta libera. Quindi ho dovuto togliere un po' di trionfo da quel momento. Per il resto della storia, invece, ha una grande energia, eccitazione e forza rispetto alle precedenti stagioni dove era in un limbo, in una stasi forzata". Il suo essere donna resta una debolezza perché tutti tentano di sottrargli la corona, ma anche una forza perché in lei resta un minimo di senso di giustizia e di compassione. "In un mondo da sempre maschile lei cerca di preservare il potere e nel contempo di conservare la sua femminilità - commenta Emma - ma questa viene usata contro di lei". E, così, anche lei diventa sanguinaria e arriva a fare cose ignobili, portando House of the Dragon a somigliare alle fase finali del Trono di spade. "Questa stagione ha certamente un grande impatto cinematografico - risponde l'attrice - ma abbiamo anche dato un grande valore alla narrazione e cercato di rendere i comportamenti dei personaggi sinceri e autentici, perché la spettacolarità non è sufficiente per fare una grande serie".

A rendere le scene memorabili contribuisce certamente Matt Smith, nel ruolo di Daemon Targaryen, marito di Rhaenyra nonché suo zio, grande guerriero che, dopo tentennamenti vari, si batte per lei: "Lui in questa stagione è una specie di Lady Macbeth - racconta l'attore -.

È come se sussurrasse all'orecchio di lei per governare e darle la forza di stare su quel trono. A un certo punto, Daemon e Rhaenyra sembrano parti dello stesso organismo".

Insomma, se siete stati fan del Trono di spade, questa stagione di House of the Dragon vi lascerà altrettanto a occhi spalancati.