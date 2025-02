"I Giochi un'occasione unica. Investimenti già avviati"

Ascolta ora 00:00 00:00

I laghi del Nord sotto i riflettori internazionali in occasione delle Olimpiadi invernali. Chiediamo a Pietro Marrapodi come Navigazione Laghi si sta preparando all'evento?

«I giochi olimpici 2026 rappresentano un'opportunità straordinaria per l'intero sistema territoriale e in vista di questo importantissimo appuntamento diciamo subito che Navigazione Laghi si farà trovare pronta. Siamo già al lavoro per adottare iniziative orientate a potenziare il servizio erogato e garantire così un'offerta di sempre maggior qualità, all'altezza delle aspettative dei tanti turisti che giungeranno sui nostri territori. Grazie al sostegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono state condivise le linee strategiche di indirizzo, abbiamo dato il via ad un poderoso piano di investimenti legati ad degli obiettivi ben precisi e finalizzati ad un offerta del servizio pubblico a misura di pendolari e turisti.

Vediamo alcuni esempi...

«Innanzitutto stiamo procedendo con l'efficientamento dei mezzi e delle infrastrutture, il rinnovamento e ampliamento della flotta, anche in chiave ibrida, e gli investimenti sugli impianti fissi e officine dove effettuare le attività manutentive della unità navali, con l'obiettivo di implementarne la produttività e conseguentemente efficientare il servizio. Un servizio potenziato e una flotta efficiente per rispondere appunto alle esigenze di mobilità di cittadini e turisti e tutto ciò non può dunque prescindere anche dal potenziamento delle risorse umane. Abbiamo lavorato anche sulla pianta organica aziendale, il cui ampliamento è stato proprio di recente approvato dal Ministero vigilante, che consentirà nei prossimi mesi un reclutamento di diverse figure professionali da impiegare nei vari settori aziendali attraverso bandi pubblici. Ciò consentirà che il know how aziendale maturato non si disperda con il passare degli anni e anzi si trasmetta alle generazioni più giovani».

Nuove assunzioni e incremento dei servizi di trasporto sono un'opportunità di sviluppo economico per l'intero territorio. Come si colloca l'Ente governativo in questo quadro?

«Navigazione Laghi è nei fatti un elemento strategico per lo sviluppo dei territori che insistono sui tre specchi d'acqua. Con i nostri collegamenti favoriamo la circolazione delle persone e incentiviamo un indotto di sicuro valore per l'intero sistema. Aver trasportato nel 2024 12 milioni di viaggiatori e circa 700mila veicoli da una sponda all'altra dei nostri laghi ha consentito di potenziare le economie territoriali che senza il trasporto pubblico di linea avrebbero avuto certamente maggiori difficoltà di sviluppo. Trasportiamo persone facendo conoscere luoghi bellissimi fatti di borghi, artigianato di eccellenza, tradizioni alimentari che raccontano un pezzo della nostra bella Italia del nord. Lo sanno bene i tanti amministratori con i quali costantemente dialoghiamo, le associazioni di rappresentanza, le camere di commercio e tutti gli stakeholder con i quali ci interfacciamo.

Avvertiamo dunque tutta la responsabilità che è in capo alla Navigazione e proprio per questo motivo non risparmieremo sforzo alcuno per fare in modo che sempre più persone possano godere della bellezza unica dei grandi Laghi d'Italia».