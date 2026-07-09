Al "Cantiere" prove di sgombero

Ieri i Carabinieri sono entrati nella struttura che in via Monte Rosa 84 ospita il centro sociale "Cantiere" (nella foto). Ma non per sgomberarla, bensì per effettuare una serie di controlli tecnici e strutturali, disposti dopo gli esposti presentati da residenti della zona preoccupati per le condizioni dell'immobile. Ma gli occupanti temono un blitz come quello dell'agosto di un anno fa al Leoncavallo. L'intervento dei militari dell'Arma arriva in un contesto di crescente tensione. La proprietà dell'immobile, la società "Monterosa 84 srl" che ha acquistato la palazzina nel marzo 2024 per 1,8 milioni di euro, chiede il rilascio dell'edificio occupato abusivamente da oltre 20 anni. Una richiesta legittima di rientro in possesso di un bene privato, ostacolata dalle resistenze degli occupanti. Il Cantiere, nato all'inizio degli anni Duemila in zona San Siro, ha cambiato diverse sedi, prima di stabilirsi nell'attuale palazzina liberty. Sabato 4 luglio gli occupanti avevano organizzato un presidio proprio per denunciare il "rischio sgombero", raccogliendo alcune centinaia di persone. Una mobilitazione che ha confermato come il destino di questo centro sociale sia diventato simbolo di una più ampia battaglia tra chi difende il diritto di proprietà e chi rivendica il mantenimento di spazi occupati da decenni.

La vicenda si inserisce in un panorama milanese segnato da numerose occupazioni che, secondo le forze dell'ordine e molti cittadini, rappresentano un problema di ordine pubblico, decoro e costi per la collettività.

Al momento non risultano provvedimenti immediati di sgombero, ma la proprietà continua a perseguire le vie legali per recuperare l'immobile. Gli attivisti annunciano che continueranno a resistere. La partita resta aperta.