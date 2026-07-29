Calano i 100 (ma anche i 60). Cremona prima della classe

I più secchioni? I cremonesi. Hanno quasi doppiato i coetanei maturati milanesi a suon di 100 e 100 e lode. Se nel capoluogo lombardo solo poco più di 3 studenti su 10 (3,6%) hanno conquistato il massimo dei voti, a Cremona sono stati quasi 7 su 10 (6,7%), incalzati dai mantovani (5,8%). In mezzo quasi tutte le province lombarde: Sondrio (4,7%), Pavia (4,1%), Monza Brianza (3,8%), Varese (3,7%), Brescia (3,6%) che equipara Milano e Bergamo, sguiti da Como (3,5%) e fanalino di coda Lecco (3%). È uno dei dati che emergono dai risultati degli esami di Maturità di quest’anno. Che rilevano quello che ormai è una certezza, tutt’altro che negativa. Quasi tutti promossi: su 58.010 candidati ammessi (57.162 interni e 848 esterni) a stappare la bottiglia sono stati ben 57.748, con un tasso di successo pressochè totale. «I dati di quest’anno confermano la solidità del sistema scolastico lombardo, con un tasso di successo che sfiora il 99,5% degli ammessi - ha commentato il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luciana Volta - Continueremo a monitorare con attenzione l’andamento dei risultati nei diversi percorsi di studio e nei territori, per sostenere il lavoro delle scuole e ridurre progressivamente i divari ancora presenti». Due le variazioni più rilevanti rispetto all’anno scorso che riguardano i voti. La prima è quella dei 100. Professori di manica meno larga o ragazzi meno eccellenti? Sarà un’analisi per il futuro ma di fatto i 100 in Lombardia sono scesi dal 4,25% dello scorso anno al 2,9%. Più leggera la flessione dei 100 e lode passata dall’1,15% all’1%. Eccellenti a parte (concentrati soprattutto nei licei con il 5,8% contro il 2,8& dei tecnici), c’è un altro segnale meno evidente ma decisamente positivo. È diminuita la fascia di quelli che ce l’hanno fatta per il rotto della cuffia: i 60 sono passati dal 6,9% dello scorso anno al 5,9% di quest’anno, mentre è stabile la fascia tra 61 e 70 (32,5%), cresce quella tra 71-80 (31,2%) e soprattutto quella tra 81-90 passata dal 15,9% al 17,6%.