Allarme caldo, “cold spot” e 850 fragili monitorati

In queste ore è attesa la quarta ondata di caldo estremo e Comune e Regione rafforzano le azioni per tutelare in particolare i più fragili. Gli assessori al Welfare regionale Guido Bertolaso e milanese Lamberto Bertolè lo hanno anticipato ieri a margine dell’inaugurazione della Casa di Comunità Sassi, una delle nuove strutture che vanno a potenziare la rete dell’Asst Fatebenefratelli Sacco. «Insieme al Comune - ha spiegato Bertolaso (nella foto) - stiamo organizzando tutte quelle attività di assistenza soprattutto agli anziani e alle persone più in difficoltà, ad esempio luoghi freschi di ritrovo, i cosiddetti cold spot. E cerchiamo di rinforzare anche la rete dei Pronto soccorsi perchè sono sempre loro quelli che devono subire il peso maggiore di questa situazione» a causa di malori.

Bertolè sottolinea che d’estate non aumenta solo il aldo ma «anche la solitudine, e con i nostri servizi sociali lavoriamo su entrambe le questioni». Le persone che hanno bisogno possono come sempre rivolgersi al numero del Comune 02.02.02 per chiedere assistenza e aiuto. «Abbiamo poi un elenco, condiviso con Ats, di 850 persone fragili, che monitoriamo direttamente, siamo noi a chiamarle per capire come stanno e capire, di quali interventi hanno bisogno, c’è anche l’assistenza domiciliare che significa consegna di un pasto, igiene personale, sostegno relazionale». E questa «è anche un’occasione per entrare nelle case e vedere come stanno le persone». L’assessore comunale ricorda poi i circa 130 spazi freschi messi a disposizione della città tra case di quartiere, biblioteche, «spazi dove si può trovare aria condizionata ma anche socializzare. Abbiamo 25mila anziani che frequentano le case di quartiere con frequenza e stiamo lavorando per tenerle aperte anche ad agosto». Da oggi il caldo subirà un forte incremento e si protrarrà almeno fino al 10 agosto. É sempre in vigore l’ordinanza del Comune a tutela dei rider, vieta le consegne dalle 12.30 alle 14.30 in caso di temperature anomale.