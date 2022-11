"Anche sui barconi...". La Littizzetto si unisce all'assurdo coro anti-Meloni

Criticare la politica del governo sulla gestione del problema immigrazione sfruttando le polemiche sorte in seguito alla scelta da parte di Giorgia Meloni di partire alla volta del G20 di Bali in compagnia della figlia Ginevra? Luciana Littizzetto riesce a combinare i due elementi per lanciare ancora una volta una stilettata all'attuale presidente del Consiglio.

"Cara Giorgia, principessa della Garbatella, imperatrice di La Russa Fratella d'Italia e sorella di Bali" , esordisce la comica torinese, introducendo un messaggio rivolto proprio al leader di Fratelli d'Italia durante la trasmissione "Che tempo che fa". "Ti scrivo questa letterina per dirti che anche se non siamo quasi mai sulla stessa lunghezza d'onda, e neanche sulla stessa spiaggia e direi nemmeno sullo stesso litorale, stavolta sono dalla tua parte" , prosegue la Littizzetto.

"Hai deciso di portare la tua bambina Ginevra a Bali? Hai fatto bene. Io non ho nessun diritto di giudicarti come madre, non sono affari miei" , riconosce l'attrice. Ma il primo affondo è dietro l'angolo, e non manca di riemergere la questione relativa alla scelta da parte di Meloni di farsi chiamare "il presidente del Consiglio" e non "la presidente". " Ti posso giudicare solo come politico che gestisce il mio Paese. E nota come ho messo bene la O alla fine di politic" , aggiunge infatti non senza una punta polemica Littizzetto.