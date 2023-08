“Andremo per la nostra strada”. Le prime parole di Arianna Meloni dopo la nomina in Fdi

Dopo la nomina a responsabile del dipartimento Adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia, Arianna Meloni è intervenuta su Facebook per la prima volta per commentare il nuovo ruolo e indicare la linea del partito per i prossimi mesi, anche in relazione all'avvicinamento alle elezioni europee del giugno 2024. " Grazie davvero per le tantissime attestazioni di stima che ho ricevuto in queste ore, mi hanno trasmesso forza e voglia di fare ancora meglio ", ha esordito.

" Il nuovo dipartimento che seguirò è quello delle adesioni a Fdi, oltre a continuare ad occuparmi della segreteria politica del partito, incarico che svolgo da tempo e che ora è stato formalizzato ", ha spiegato Arianna Meloni, sottolineando quanto già fonti di partito avevano sottolineato subito dopo l'ufficializzazione del nuovo incarico. " Buon rientro a tutti e buon lavoro, ci aspetta un anno importante, non saranno sempre giornate di sole, arriveranno le nuvole e le tempeste, andremo dritti per la nostra strada senza arrenderci mai, senza indietreggiare perché dopo la tempesta alla fine torna sempre il sole ", ha concluso il nuovo responsabile del dipartimento Adesioni e segreteria politica del partito di maggioranza del governo.

La nomina della sorella del premier è stata oggetto di critiche da sinistra ma viene difesa a spada tratta all'interno del partito: " Cosa non sa Elly? Che mentre lei nella sua dorata gioventù era subissata dalla nobile incombenza di prescegliere l'armocromista a cui delegare stancamente la gestione del guardaroba, Arianna Meloni attaccava manifesti, partecipava e organizzava congressi, era punto di riferimento della destra italiana ", ha spiegato Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario di Stato alla Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia.