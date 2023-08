A casa Meloni è l'ora di Arianna. La sorella di Giorgia guida la segreteria di Fratelli d'Italia

Il cantiere di Fratelli d'Italia è in piena attività in vista della ripresa autunnale. Mentre Giorgia Meloni trascorre gli ultimi scampoli delle sue vacanze in Puglia, la macchina del partito si rafforza con l'ufficializzazione di alcune nomine, mentre prosegue l'allargamento della sede di Via della Scrofa 39 con l'affitto di alcuni spazi della Fondazione An.

La mossa più pesante è sicuramente l'ufficializzazione di Arianna Meloni come nuova responsabile del dipartimento «Adesioni e segreteria politica» di Fratelli d'Italia. Arianna è la sorella di Giorgia Meloni e la moglie del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. A lei spetterà occuparsi del tesseramento, una attività tutt'altro che periferica visto che nel 2022 sono state 204.128 le adesioni registrate dal partito, con un aumento del 40% rispetto al 2021. Per avere un'idea il 2019 si era chiuso con 44mila iscritti. In quattro anni, quindi, il partito ha registrato un incremento del 400%.

Arianna Meloni ha lavorato a lungo in Regione Lazio ed è figura fidata e ascoltata, profonda conoscitrice degli equilibri interni del partito e membro del cda della Fondazione An. Negli ultimi mesi è stata ipotizzata una sua candidatura al Parlamento europeo ed è finita suo malgrado al centro delle cronache per la famosa vignetta del Fatto sulla «sostituzione etnica» che ha fatto scattare la querela. «Di fatto si tratta di una ufficializzazione di un ruolo che Arianna stava già svolgendo da tempo a via della Scrofa» spiega a LaPresse Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione. «Il tesseramento è un ruolo importante e pesante. È il ruolo che in An ricopriva Donato Lamorte».

Nell'elenco delle nuove nomine spuntano quella di Andrea Moi - figura giovane e creativa che ha ideato il tour delle spiagge e si è spesso occupato degli slogan e della grafica della Festa di Atreju - alla comunicazione del partito e di Francesco Filini, che sarà il responsabile del dipartimento programma di Fratelli d'Italia. A Sara Kelany deputata alla prima legislatura, figlia di padre egiziano e madre italiana, sarà invece affidato il dossier immigrazione. «Prossimamente verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti con viceresponsabili e dirigenti», fanno sapere da Via della Scrofa. Si ragiona e si lavora anche sulla comunicazione. In vista della ormai prossima uscita di Mario Sechi - che a settembre lascerà l'incarico di capo ufficio stampa - non si andrà a cercare una figura esterna, ma si ripartirà dalla figura chiave di Fabrizio Alfano.

La squadra dei fedelissimi continuerà a essere composta dal sottosegretario alla Presidenza, Giovanbattista Fazzolari, da Giovanna Ianniello, storica portavoce e consigliere per la comunicazione e dalla segretaria particolare Patrizia Scurti.

Fazzolari invece si dovrà occupare dell'organizzazione della macchina comunicativa, nel non facile tentativo di tenere allineata i flussi informativi fra gli uffici di Palazzo Chigi, i ministeri e il partito, dando le linee guida quotidiane, grazie anche alla sua perfetta conoscenza del programma di governo. «Siamo una squadra e lavoriamo da tanti anni con passione» spiegano da Palazzo Chigi «abbiamo il vantaggio di poter gettare il cuore oltre l'ostacolo e di poterci dare una mano a vicenda».