Bambini salvati a Merano, Meloni: “Grazie a coraggio e prontezza degli uomini in divisa”

Tre bambini di nazionalità tedesca sono stati salvati ieri sera dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati su un sasso in mezzo alle acque del fiume Passirio, in Alto Adige.

I tre bambini di 8,9 e 10 anni, allontanatisi temporaneamente dai genitori, si trovavano nei pressi del ponte della Posta a Merano da turisti quando un passante li ha visti in difficoltà e ha dato l’allarme. Sul posto, dapprima è arrivato un carabiniere e poi dai vigili del fuoco che hanno riportato a riva i tre bambini tedeschi, ancora spaventati e infreddoliti per la grave situazione.

“Tre bambini, turisti tedeschi in vacanza in Alto Adige, sono rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. Coraggio, prontezza e senso del dovere. Grazie ai nostri uomini in divisa, che ogni giorno sono al servizio della sicurezza e della vita delle persone” è stato il commento che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha lasciato sui social pubblicando il video. “Eroici i nostri Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno salvato tre bambini tedeschi bloccati su un sasso, infreddoliti e impauriti, in mezzo alla forte corrente nel fiume Passirio a Merano. Uomini di coraggio che tengono alto l’onore dell’Italia”, ha scritto, invece,il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani in un post su ‘X’. “Momenti di paura nelle acque del Passirio, in Alto Adige, dove tre bambini tedeschi in vacanza sono rimasti bloccati su un masso in mezzo alla corrente. Grazie ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco volontari e al coraggioso cittadino che non ha esitato a intervenire per metterli in salvo. Grazie a chi sceglie di esserci quando c’è bisogno. Orgogliosi di voi”, ha commentato sui social il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.