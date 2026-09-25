Carfagna contro il candidato di Vannacci in Calabria: “Donne, difendete i vostri diritti”

”Usate il vostro voto anche per difendere i diritti delle donne”. Con questo chiaro e diretto messaggio la deputata Mara Carfagna, segretario organizzativo di Noi Moderati, ha invitato le elettrici a votare il candidato del centrodestra Fabio Roscioli alle elezioni suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria dove si torna alle urne dopo che il forzista Francesco Cannizzaro ha lasciato il suo seggio, una volta eletto sindaco del capoluogo calabese.

“In questa partita però c’è in gioco qualcosa di molto più alto che ci riguarda come donne e in particolare come donne del Sud”, ha spiegato Carfagna in un video pubblicato sui suoi canali social in cui ha preso di mira il candidato di Futuro Nazionale, “una formazione che si dice di destra ma fa di tutto per perdere il centrodestra” e che “vorrebbe riportare l’Italia indietro di qualche secolo fa per quello che riguarda i diritti e la condizione femminile”. Carfagna descrive Futuro Nazionale come “un partito che vorrebbe riportare in Italia il patriarcato”, ossia una condizione in cui “gli uomini comandano, decidono e le donne obbediscono e si sottomettono”. La deputata di Noi Moderati, poi, aggiunge: “E non basta, perché Futuro Nazionale, nega anche l’esistenza del femminicidio, vorrebbe cancellare il reato di femminicidio. Vorrebbe che quando un uomo uccide una donna per gelosia, per possesso, perché non accetta la sua libertà di scelta, non debba pagare con il massimo della pena”. Da qui nasce l’appello finale rivolto alle donne: “Usate il vostro voto per dire una cosa molto semplice: sui diritti delle donne non si torna indietro”.

A Carfagna replica l’ex leghista Laura Ravetto, deputata recentemente passata a Futuro Nazionale, che dice: “Le lezioni di Mara Carfagna sulle donne e su Futuro Nazionale sono fuori luogo. Le donne sanno benissimo a chi devono guardare per ripristinare i propri diritti”. Ravetto non ha dubbi: “Solo con la remigrazione e il rispetto delle regole potranno camminare tranquille e serene per strada, senza la paura di essere molestate o accerchiate la notte di Capodanno con la pratica del taharrush gamea. Per questo - chiosa Ravetto - sanno che chi le difende davvero è il generale Vannacci, non la propaganda”.