Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, la solita sinistra anti Cav diserta e protesta

L’ “aeroporto Silvio Berlusconi” da oggi è una realtà. La cerimonia di intitolazione, con svelamento della targa, svoltasi alla presenza di vari esponenti politici tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani (quest’ultimo con un videomessaggio da New York), il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il fratello Paolo Berlusconi, è stata accompagnata da forti polemiche.

“Sono contento di celebrare la scelta di Silvio Berlusconi come figura in grado di interpretare il senso di una città, di una regione, di una nazione che vuole volare alto”, ha detto La Russa. Il presidente del Senato ha poi aggiunto: “Mi stupiscono le assenze di oggi, io invito a rimediare chi oggi non è presente per ragioni di natura opportunistica, a ripensarci, a dire almeno dopo che questa scelta onora la Lombardia, onora Milano, onora l’Italia, perché riconoscere che c’è stato un prima e un dopo Silvio Berlusconi, è cosa naturale, è cosa vera, è cosa ovvia”. Anche i il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo dal palco della cerimonia, ha detto: “Dispiace per gli assenti, perché oggi non è una giornata politica. Spero che ci sia un futuro in cui anche la politica si riunirà riconoscendo i meriti storici e innegabili di qualcuno aldilà dell’appartenenza”.

Il fratello Paolo: "Giusto tributo a Silvio" - VIDEO (LaPresse)

Il riferimento è al sindaco di Milano Giuseppe Sala che, in una nota, chiarisce: “Sento qualcuno lamentarsi della mia assenza - a dire il vero non si cita il mio nome, ma la sostanza è quella - all’intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi”.

Sala, poi, ricorda di aver “lottato contro questa decisione” e si chiede: “Cosa avrei dovuto fare? Essere presente, con un finto sorriso? Oppure essere presente e ribadire i miei distinguo? Sono un uomo coerente e cerco di ricordarmene ogni giorno”. Il sindaco di Milano, poi, conclude: “Segnalo che nello stesso momento ero, con la fascia di sindaco Metropolitano, a Inveruno per inaugurare una piazza a Piersanti Mattarella. Ho preferito essere lì”.

Poco dopo è arrivata la replica dell’eurodeputata Silvia Sardone, vice segretaria della Lega, che ha attaccato: “Chissà se il sindaco Sala prima di raggiungere Inveruno ha controllato di avere il passaporto ancora valido, visto che in provincia non si è mai visto... Oggi magicamente si è ricordato di essere anche sindaco metropolitano, solo per non presentarsi alla cerimonia di inaugurazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi contro cui aveva pure fatto ricorso al Tar”. E ancora: “Sala troppo spesso si dimentica di essere il sindaco di tutti, mettendo in secondo piano il rispetto delle istituzioni, ma in fondo si può capire la sua indignazione: Silvio Berlusconi per Milano è stato il simbolo indelebile di un percorso politico e imprenditoriale di crescita, di sviluppo, di innovazione che lui e le sue giunte si scordano completamente”.

Da segnalare, infine, la nota stonata di Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in consiglio regionale e componente della segreteria nazionale del partito, che ha dichiarato: “La targa con il nome Silvio Berlusconi, che ufficializza l’intitolazione dell’aeroporto, svelata oggi al Terminal 1, è davvero una brutta pagina. Mi auguro che in futuro la si possa rimuovere”.