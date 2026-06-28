Il Carroccio lancia il suo nuovo inno: "Un'Italia che ci Lega"

Presentato ufficialmente durante il convegno dei giovani della Lega 'Nexus, la generazione che non si arrendè in corso a Milano Marittima, l'inno del Carroccio. Il brano si intitola "Un'Italia che ci Lega", è stato scritto dal duo "Shampooh!", noto sul Web ed è uscito in queste ore su tutte le piattaforme digitali, a partire da Spotify e YouTube. Il pezzo, spiegano dal convegno romagnolo "parla della storia della Lega, il legame con i territori, con gli amministratori, con i militanti, con le imprese e con quella parte d'Italia che ogni giorno si rimbocca le maniche lavora produce e guarda al futuro con speranza".

Inoltre, viene sottolineato, "si racconta la dimensione più personale di Matteo Salvini": nel brano, ci sono alcune pagine della sua esperienza politica come la stagione al Ministero dell'Interno. Da tutto questo, viene sottolineato ancora, "è nata una canzone che vuole raccontare un'idea di Italia.

'Italia che ci lega, che ci uniscè, che per noi significa un Paese che riesce ancora a sentirsi comunità, unito dall'amore per le proprie tradizioni, dalla voglia di costruire e dalla consapevolezza delle proprie radici".