Cittadini tesserati a loro insaputa, bufera su Futuro nazionale

Mentre il generale Roberto Vannacci sfoggia su Diva e Donna il fisico «bestiale» e, soprattutto, un paio di «sobrie» mutande blu elettrico (molto discutibili e poco virili) le tessere del suo partito continuano ad arrivare a casa di cittadini ignari. Il «Divo della politica», come lo chiama il settimanale di gossip se ne frega. Per usare un motto del Ventennio a lui caro. Passeggia mano nella mano con la moglie Camelia Mihailescu sulla spiaggia di Domus de Maria, in Sardegna, nuota con la figlia e sorride all’obiettivo. Altro che mimetica, il «divo» in vacanza si mimetizza pochissimo.

Peccato che mentre Vannacci entra in acqua, in Futuro Nazionale continuano a crecere i tesserati. Alcuni dei quali addirittura a loro insaputa. L’ultimo caso arriva dal Friuli Venezia Giulia: i genitori di Mihai Tudose, militante di Sinistra Italiana, si sarebbero ritrovati nella cassetta della posta due tessere nominali del partito. Loro sostengono di non aver presentato domanda e di non aver versato la quota. Dettaglio non secondario: per l’iscrizione ordinaria servono almeno dieci euro e il pagamento è parte della procedura. Non è la prima volta che il reclutamento del generale sembra aver fallito. A luglio Francesca Caterina Laquale, ventenne di Santeramo in Colle, nel Barese, denunciò ai carabinieri di aver ricevuto una tessera di Fn senza averla richiesta, accompagnata perfino dalla lettera di benvenuto firmata da Vannacci. E c’è un precedente ancora più surreale. Fanpage ha provato il sistema di tesseramento online usando identità inventate ed è riuscita a ottenere, dopo il pagamento, tessere intestate ad Hannibal Lecter, Crudelia de Mon e don Vito Corleone. Per Lecter, professione indicata come «psichiatra», è arrivata persino la missiva del presidente. Mancava soltanto l’invito a una cena tra camerati, possibilmente senza specificare il menù. Nessuno ha verificato l’identità del tesserato. Il punto politico è tutto nei numeri. Futuro Nazionale ha rivendicato oltre 130mila iscritti. Numeri imponenti per una creatura appena nata, sui quali adesso i casi denunciati fanno sorgere qualche domanda. I sondaggi, quelli veri, al generale sorridono: Winpoll il 14 agosto lo dava addirittura al 7,8%, davanti a Forza Italia e Lega; ieri BiDiMedia lo dava come quarto partito. Vannacci mostra muscoli, famiglia e costume coordinato con quello della moglie. Diva e Donna racconta che i due, sposati dal 2010, si tengono ancora per mano «come due fidanzatini». Tenero. Nonostante il suo programma «medievale». In politica, però, più che le foto in costume contano le tessere. Quelle vere. E se anche i sondaggi fossero «dubbi» come alcune iscrizioni, per il generale il problema non sarebbe conquistare il Paese, ma superare il quorum.