Un diluvio. Quante lacrime di coccodrillo dopo l’addio di Emanuele Fiano al Pd che non riesce più a considerare casa sua. Imperdonabile per il figlio di Nedo, deportato ad Auschwitz con molti familiari che non sopravvissero, il voto contrario di Elly Schlein al ddl per combattere l’antisemitismo, diventato legge per volontà del centrodestra. La dimostrazione di quanto la sinistra sia sempre più schiava dell’ondata di odio verso Israele e delle frange più estreme dei pro Pal. E così a colpire sono i colleghi di partito che dicono quanto sia buono e bravo quello stesso Fiano che hanno costretto all’esilio. Senza, per questo, spostarsi di un et. «L’uscita di Lele Fiano dal Pd mi addolora e fa riflettere», assicura Pietro Bussolati, salutando «un uomo che da anni lotta ricevendo insulti dai neofascisti e da estremsti che non accettano che possa esistere una comunità israeliana che vuole la pace e la coesistenza tra i popoli». Belle parole, peccato che ne manchi una: «sinistra» di fianco agli estremisti. O da qualche altra parte, perché gli attacchi più violenti, Fiano e gli ebrei come lui, non li ricevono da neofascisti che sono ormai un animale mitologico da resuscitare nella polemica politica, ma da una sinistra che, nelle sue varie gradazioni, è sempre più vicina ad Hamas e alle forme di Islam (politico) più intransigenti e violente. Lo cerchino lì, Schlein e piddini, l’antisemitismo che tanto li preoccupa. Scoprirebbero un vero pericolo che per colpa loro sta contagiando sempre più ragazzini. E quei quattordicenni che domani nello sciopero in cui li ha intruppati la Cgil di Landini, grideranno con pugno chiuso e bandiere rosse «dal fiume al mare». Senza nemmeno sapere di che antisemitismo stanno parlando.