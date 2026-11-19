Mercoledì sera alla Scala il sipario è rimasto giù. L’adesione dei lavoratori allo sciopero sul rinnovo del contratto è stata estremamente alta, tanto che è stato annullato il balletto «Balanchine, Bausch, Stravinskij». È il secondo stop: il primo, il 24 ottobre, aveva fatto saltare la prima del «Faust» diretto da Daniele Rustioni. Le repliche restano in cartellone oggi e sabato.

Per Milano si è trattato di un antipasto. Domani, infatti, si sciopera di nuovo, e stavolta tutti. La Cgil ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore e gli studenti hanno la loro giornata internazionale di mobilitazione. In città i cortei sono due. Partono separati, si incontrano, camminano un po’ insieme e poi si lasciano, come certe coppie che restano amiche. Arrivano tutti e due in piazza della Scala, davanti al teatro che ha appena scioperato e dove si terrà un comizio: Milano il simbolo ce l’ha anche quando non lo cerca.

Le piazze in Italia sono cento, e Landini parla da Roma. Solo in Lombardia le manifestazioni territoriali sono 14, quasi tutte alla stessa ora. I motivi sono quelli di sempre, ma ogni mese pesano un po’ di più: salari e pensioni che perdono potere d’acquisto tra inflazione e bollette, la casa, un fisco giudicato ingiusto, welfare e scuola sempre più poveri. Gli insegnanti chiedono un aumento di 300 euro netti al mese. Detta così sembra una lista della spesa, e in fondo lo è.

La Cgil si ritrova alle 9 in piazzale Cadorna. Con lei Maria Grazia Gabrielli, della segreteria confederale. Gli studenti si danno appuntamento mezz’ora dopo in largo Cairoli. Arrivano a questo venerdì dopo una settimana di aule occupate alla Statale e nei licei. In via Lanza i due cortei si uniscono. Insieme passano per piazza Lega Lombarda, Porta Volta, Garibaldi e piazza della Repubblica. Poi ognuno va per conto suo. Gli studenti scendono da piazza Cavour, via Senato, San Babila e Duomo. La Cgil fa un giro tutto suo, che non è stato ancora reso noto, ma il punto d’arrivo resta il medesimo.

Chi ha in mente il 17 ottobre, quando gruppi di giovani incappucciati hanno bersagliato la polizia con sassaiola, bombe carta e fuochi tra via Broletto, via San Prospero e piazza Cordusio, può tirare il fiato. Chi in questi giorni lavora al piano per l’ordine pubblico non ha dubbi: sarà una manifestazione molto simile a quella del 30 ottobre. Anche allora c’erano due cortei (diventati poi uno unico, oceanico) partiti all’unisono, che poi si sono fusi in piazzale Loreto, con un attento servizio d’ordine in pettorina gialla. A Milano venne occupata la tangenziale, mentre le tensioni ci furono a Roma e a Torino. Stavolta in più c’è la Cgil, che i cortei li sa portare a casa meglio di chiunque. Il suo servizio d’ordine collabora con la questura, e per questo l’ordine pubblico non dovrebbe preoccupare. Il sindacato fa da argine, i ragazzi fanno rumore. È la divisione dei compiti che piace a tutti, finché regge.

In piazza domani però non ci sarà solo la Cgil: scioperano anche le sigle di base Cub e Sgb. Fare i conti sarà complicato. La Cgil ha escluso dal suo sciopero il trasporto ferroviario e quello aereo, ma con Cub e Sgb i treni si fermano dalle 21 di venerdì alle 20 di sabato. Atm non ha ancora comunicato le fasce garantite. Scuole, ospedali e uffici sono a rischio.