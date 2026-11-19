Le imprese resistono e continuano a correre in un contesto sempre più complicato. Ma il costo elevato dell’energia resta un problema e secondo il governatore Attilio Fontana è tempo di fare scelte differenti, puntando di più sull’idroelettrico. «La Lombardia sta facendo miracoli - spiega Fontana a Rtl - e il nostro comparto produttivo sta mantenendo il segno più nella produzione, nel Pil e nell’esportazione a dimostrazione della forza delle nostre aziende. Ma non si può pensare di continuare in questo modo». Per il governatore, occorre «rilanciare l’idroelettrico» che è «l’unica energia pulita utilizzabile quando c’è necessità. Il solare - osserva - c’è quando c’è il sole, l’eolico quando c’è il vento. L’energia idroelettrica si può ottenere quando si vuole».

Altro argomento delicato è la sanità. Dopo l’allarme lanciato dalle Regioni, si cercano nuove risorse da aggiungere in manovra. «Prima di dare un giudizio voglio vedere i conti finali. Ma se l’aumento fosse di 500 milioni - avverte Fontana che ieri ha inaugurato la nuova sede dell’Ordine degli psicologi in Foro Buonaparte - sarebbe comunque insufficiente a coprire tutte le nostre necessità. Questo il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga lo ha già detto in maniera esplicita e io non posso che ribadirlo». La spesa sanitaria «aumenta tutti gli anni in maniera disastrosa» e anche per questo per Fontana serve un’impostazione totalmente differente. «La sanità va riformata - ribadisce Fontana che da tempo si batte per un’impostazione diversa del sistema - E per farlo bisogna avere il coraggio di incidere sull’attuale organizzazione, andando verso una sanità più territoriale e lavorando sulla prevenzione». Altrimenti «ogni anno rischiamo di ritrovarci nelle stesse condizioni, con meno soldi di quelli che servono. Se si pensa che le questioni si possano risolvere solo con nuove risorse - aggiunge - non si è capito niente della sanità». La soluzione, secondo Fontana, non può essere nemmeno il contributo di solidarietà sui grandi patrimoni per finanziare la sanità pubblica invocato per esempio da Avs: «Non è sicuramente introducendo nuovi balzelli che si risolvono i problemi. Mi sembra che in questo Paese di tasse se ne stiano pagando già tante. Questo governo, con grande difficoltà sta cercando di ridurle e di dare un segnale. L’unica proposta delle opposizioni non può essere aumentare le tasse».

Un altro capitolo politico riguarda la Lega e i malumori che arrivano dalla Lombardia dopo la sostituzione del capogruppo in Senato Massimiliano Romeo che in estate, insieme a Fontana, ha chiesto un rinnovamento del Carroccio. La sfiducia a Romeo è «un errore» per il governatore, una scelta che «ci ha creato disagio. Ne prendo atto e sono molto dispiaciuto.

Adesso bisogna trovare uno sfogo per questo malumore». Una decisione che, dopo il congresso di Milano, rischia di riaccendere altre tensioni: «Ho paura di sì, Io speravo che si potesse arrivare a una pacificazione».