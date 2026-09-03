Dalla Chiesa, Meloni ricorda il Generale ucciso dalla mafia 44 anni fa: “Il suo esempio continua a parlarci”. Mattarella: “Da lui lascito prezioso”

“Il suo esempio continua a parlarci”. Così Giorgia Meloni ricorda il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa assassinato dalla mafia a Palermo il 3 settembre 1982 insieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo.

“Un uomo che aveva dedicato la propria vita allo Stato, combattendo prima il terrorismo e poi la criminalità organizzata, fino al sacrificio estremo. A distanza di 44 anni, il suo esempio continua a parlarci con una forza straordinaria. Coraggio, senso del dovere, amore per l’Italia: valori che dalla Chiesa ha incarnato senza mai arretrare, anche quando sapeva di essere nel mirino”, ha scritto la premier sui social.

“Ricordarlo significa onorare un eroe dello Stato. Ma significa soprattutto rinnovare un impegno: non lasciare mai soli coloro che ogni giorno combattono la mafia, difendono la legalità e servono la nazione. L’Italia non dimentica Carlo Alberto dalla Chiesa. E non dimentica chi ha dato la vita per difenderla”, conclude.

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il Generale. “Carlo Alberto Dalla Chiesa si dedicò con lucidità e tenacia, nel corso della sua lunga carriera, alla difesa dei principi di giustizia e legalità, a tutela dei cittadini, operando instancabilmente per contrastare il violento attacco alle istituzioni democratiche condotto dalle formazioni terroristiche e dalla criminalità organizzata, pagando con il sacrificio della vita la sua coraggiosa battaglia”, le parole del Presidente.

“Nell’anno in cui celebriamo gli ottant’anni della Repubblica - prosegue il Capo dello Stato - la figura e l’azione del Prefetto di Palermo richiamano la riconoscenza della comunità nazionale. Il suo prezioso lascito e l’esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia”, ha concluso Mattarella.