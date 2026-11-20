Luigi Di Maio promuove il lavoro diplomatico di Giorgia Meloni, riconoscendo al presidente del Consiglio la capacità di aver costruito importanti relazioni internazionali e rivelando che tra i due non è mai mancato il dialogo, nemmeno quando sedevano su fronti politici opposti. L’ex leader del Movimento 5 Stelle, oggi rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo, si è raccontato a “Myrta Confidential”, il programma condotto da Myrta Merlino in onda questa sera alle 21 su San Marino RTV. Un’intervista a tutto campo, dalla politica estera ai rapporti con gli ex compagni di partito, passando per la sicurezza nazionale e la vita privata.

“Con Giorgia Meloni c’è sempre stato un canale di comunicazione, anche quando eravamo oppositori e io facevo ancora politica”, le parole di Di Maio. Ma è soprattutto sul ruolo internazionale del premier che sono arrivati i riconoscimenti dell’ex ministro degli Esteri: “Ha costruito un rapporto personale molto forte con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, il re del Bahrein, l’emiro del Qatar e molti altri leader della regione. Credo sia stata una delle poche, se non l’unica, presidente del Consiglio che in un solo mandato ha visitato tutti i Paesi del Golfo. È un elemento significativo”.

Una valutazione che Di Maio ha accompagnato con una riflessione sulla durata degli esecutivi e sulle opportunità offerte dalla continuità politica, soprattutto nei rapporti diplomatici. Secondo l’ex esponente pentastellato, infatti, “la stabilità di un governo democratico permette di costruire relazioni solide e soprattutto di pianificare strategie e collaborazioni di medio e lungo periodo”.

Nel corso dell’intervista, l’ex ministro è tornato anche sul rapporto con Alessandro Di Battista, l’antico compagno di avventura nel Movimento 5 Stelle dal quale si è progressivamente allontanato sul piano politico. “Alessandro Di Battista è stato importante e le vicende legate ai problemi di salute che ha affrontato hanno dimostrato che lo è ancora”, l’analisi di Di Maio, che ha sottolineato come tra i due continui a esistere “un collegamento molto forte dal punto di vista emotivo e dell’amicizia”.

Le divergenze, tuttavia, non vengono nascoste. “Eravamo già diversi all’epoca e le nostre strade sono poi diventate molto differenti”, ha aggiunto, precisando che Di Battista “non ha mai fatto parte della compagine di governo perché legittimamente decise di non ricandidarsi”. Una differenza sostanziale rispetto alla propria esperienza: “Avendo fatto parte di tre governi e avendo negoziato alcune delle leggi più importanti del nostro campo elettorale, ho vissuto un’esperienza che, nel tentativo di realizzare gli obiettivi del programma, mi ha portato a fare compromessi politici, prima con Salvini e poi con il Pd”.

Scelte che Di Maio non ha rinnegato. Anzi, non è mancata la rivendicazione circa il cambiamento maturato durante gli anni trascorsi nelle istituzioni. Un’esperienza che “necessariamente ti cambia, ma non considero quel cambiamento una cosa negativa. È un percorso di consapevolezza che rivendico. Se oggi sono diventato più consapevole delle dinamiche istituzionali necessarie per raggiungere un risultato politico, ringrazio Dio per questo”.

Spazio anche alle minacce informatiche e alla guerra ibrida, che secondo Di Maio rappresentano un rischio concreto per l’Italia. “Ciò che possiamo leggere dai fatti è che è in corso un atto di intimidazione nei confronti della nostra opinione pubblica e del nostro Paese”, la sua denuncia. L’ex ministro ha richiamato in particolare gli episodi che coinvolgono le scuole e le famiglie: “Quando si colpiscono le famiglie nel bene più prezioso che hanno, cioè i figli che stanno a scuola, è evidente che si cerca di influenzare e destabilizzare l’orientamento dell’opinione pubblica”. Di Maio ha apprezzato quindi la scelta di riunire a Palazzo Chigi maggioranza e opposizione e ha condiviso la posizione del ministro Guido Crosetto: “Cybersecurity e difesa oggi sono la stessa cosa”.

Sul fronte internazionale, l’ex ministro si è soffermato sulla guerra in Ucraina e sull’ipotesi di un maggiore coinvolgimento della Cina nei negoziati di pace. “Perché la Cina dovrebbe togliere le castagne dal fuoco agli Stati Uniti?”, il suo quesito, ricordando che Pechino considera il conflitto una questione da affrontare tra Russia, Stati Uniti e alleati europei. Quanto a Washington, Di Maio ha invitato a non sopravvalutare gli effetti delle elezioni di metà mandato: “Non raccontiamoci che le elezioni di metà mandato possano cambiare le linee di politica estera e difesa degli Stati Uniti. Su queste materie la competenza resta del presidente Trump”. Sul Medio Oriente ha auspicato una soluzione diplomatica per riaprire lo Stretto di Hormuz e richiama la necessità di garantire pieno accesso umanitario a Gaza.

Infine, la vita privata. Di Maio ha raccontato come la sconfitta elettorale abbia segnato l’inizio di una fase completamente diversa della sua esistenza, permettendogli di dedicare maggiore attenzione agli affetti. “Una nuova vita che è iniziata come uno shock: ho perso le elezioni con lo 0.6% e quindi ‘sono andato a casa’ e andando a casa ho conosciuto Alessia”, ha spiegato parlando della compagna, del figlio Gabriel e della figlia di lei, nata da una precedente relazione.

Non è mancata una precisazione su una delle storie più citate della sua biografia, quella del presunto passato da venditore di bibite allo stadio San Paolo di Napoli. “Non ho mai venduto bibite allo stadio, è una leggenda metropolitana”, il suo chiarimento. “Ho lavorato al San Paolo occupandomi dell’accoglienza nella tribuna autorità. Ero vestito come oggi, con la cravatta”, ha ironizzato: “Ma non mi sono mai sentito offeso da quella accezione”.