"Pronte". E' il messaggio con cui la segretaria del Pd, Elly Schlein commenta il post con cui su Instagram mostra il download di Grand Theft Auto VI. Sul divano, davanti allo schermo tv, anche la sua cagnolina Pila in attesa, ieri sera intorno a mezzanotte, che si completasse il download del gioco previsto dopo un'ora e 11 minuti, 19 novembre 2026. INSTAGRAM ELLY SCHLEIN +++ ATTENZIONE: L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++

Ah, i videogiochi e la sinistra, che per lo più è sempre stata contraria, cosa c’è di più capitalista? Qualcuno ci provò, per acchiappare i giovani. Tipo mi ricordo di Matteo Renzi e Matteo Orfini, i quali aspettavano gli exit poll delle Regionali giocando a Pro Evolution Soccer alla PlayStation, immortalati in una fotografia diffusa dal portavoce del premier (il Pd perse la Liguria, Renzi perse «i giovani» e anche la partita con Orfini).

Undici anni dopo siamo passati dal calcio a GTA VI, puoi metterti contro chiunque, ma puoi metterti contro GTA? Lo hanno capito perfino loro, anche se male, e ecco l’ossimoro visivo: Elly Schlein, sì, proprio Elly Schlein, pubblica una storia Instagram con il download di GTA VI sul televisore, la cagnolina Pila (che tenera) sul divano e una parola: «Pronte».

Pronte a cosa? A rapinare una banca virtuale? A investire un poliziotto digitale? Voi?

È meraviglioso: il Pd ha pensato di trasformare l’uscita del videogioco più atteso del mondo in un manifesto elettorale, del genere «Trucchi di GTA VI che la destra non vuole che tu sappia», con sanità, stipendi e trasporti da «sbloccare» votando l’anno prossimo?

Nel 2006 c’era Walter Veltroni: voleva impedire la distribuzione in Italia di Rule of Rose, un horror per PlayStation 2. «Non deve entrare nelle case degli italiani». Era indignato per una scena di bambine sepolte vive (al cinema che guarda Walter? Heidi?). Nel 2018 Carlo Calenda, allora nel Pd, spiegava che i ragazzi andavano «salvati dai giochi elettronici» e che a casa sua non sarebbero entrati (poveri ragazzi), e nel 2020 il deputato democratico Carmelo Miceli chiedeva l’oscuramento di Mafia City, accusato di corrompere i giovani e istigarli alla delinquenza, la solita solfa sui videogiochi che rendono i giovani violenti (come no, tre miliardi di giovani che vanno in giro con un fucile d’assalto, ma magari i criminali giocassero a GTA). Oltretutto i giovani riconoscono subito chi gioca davvero e chi si presenta con l’aria di quello che chiama ancora «giovani» i quarantenni e gli ultracinquantenni come me.

Insomma, il post della Schlein che aspetta GTA VI mi ricorda un genitore che entra in cameretta e domanda: «Allora, ragazzi, che si dice sul web?», il Pd non sa più che pesci prendere. A proposito, in GTA VI ci sono oltre 170 specie animali. A questo punto aspetto solo una foto della Schlein almeno con una sogliola pescata, tanto il campo largo ormai è diventato un campo santo in cui si sbranano tra loro. E tra l’altro Conte? Che fa? Neppure una foto con un calcio balilla dove cambia squadra a ogni goal?