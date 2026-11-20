Si avvicina la seconda parte dell’audizione dell’ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid. L’appuntamento è per lunedì 23 novembre alle 10.30 e arriva nel pieno dello scontro sull’organismo parlamentare d’inchiesta dopo la lettera-appello ai presidenti di Camera e Senato e al Quirinale di oltre 250 scienziati, convinti che la commissione abbia maltrattato l’ex Dg della Prevenzione Gianni Rezza, la cui audizione non ha però risolto diversi dubbi. Conte dovrà riferire sullo scandalo mascherine, sui mancati tracciamenti degli asintomatici, sul lockdown nella Bergamasca rimandato mentre il virus correva, su vaccini, effetti avversi e obbligo vaccinale. Conte ha già fatto capire la sua posizione: «Come fai a escludere le Regioni dal perimetro d’indagine? Che verità vuoi accertare se sin dall’inizio dici: “Però le Regioni no?”», è la versione del leader M5s, intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci durante Nexus - Visioni e strategie di sviluppo del territorio, al Palacongressi di Fiuggi. A suo dire «l’esclusione delle amministrazioni regionali impedisce di ricostruire compiutamente le responsabilità nella gestione dell’emergenza sanitaria, ricordando il ruolo delle Regioni nell’organizzazione e nella spesa sanitaria». Una considerazione che Conte dovrebbe fare all’opposizione, visto che il Pd aveva proposto che la commissione Covid indagasse fino al 30 gennaio 2020, assolvendo oltre le Regioni anche il governo, che in pandemia - per bocca dell’allora ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, oggi commissario Covid - aveva tuonato il 28 febbraio 2020 in un’intervista a Fanpage che «quando c’è un’emergenza i poteri dello Stato vanno rafforzati» e che «le Regioni devono obbedire e dire signor sì, non fare «ordinanze regionali che hanno trasformato il Paese in una specie di Arlecchino». Se questa è la strategia difensiva di Conte lunedì sarà un giorno pesante per lui. Meglio parlare di maschere che di mascherine