L’inchiesta de Il Giornale di Lirio Abbate in edicola oggi ha ricostruito gli eventi che hanno anticipato le elezioni della discesa in campo di Silvio Berlusconi nel marzo 1994, quando un boss di Cosa Nostra chiamò in causa il Cavaliere. E oggi, a più di 32 anni di distanza, spiega Abbate, “le carte delle procure di Firenze e Caltanissetta portano a un nome: Gianni De Gennaro” e “secondo l’ipotesi dei magistrati, potrebbe essere stato proprio lui ad alimentare, attraverso quella fuga di notizie, l’inizio di una campagna destinata a segnare il rapporto tra Berlusconi, la magistratura e l’opinione pubblica”, scrive il vicedirettore de Il Giornale.

“Berlusconi è sempre stato chiamato a sproposito in causa per le vicende di mafia. Le inchieste sono sempre finite, come era ovvio, nel nulla e bisognerebbe capire bene chi ha voluto alimentare questi polveroni. Io ho polemizzato molte volte con vari magistrati, da Scarpinato fino a Tescaroli. Non ci dimentichiamo che a Firenze ancora sono in corso indagini molto discutibili che chiamano in causa Dell’Utri e Berlusconi”, ha spiegato il senatore Maurizio Gasparri. “Vedremo se da queste vicende recenti emergeranno responsabilità di altri manovratori, ma per me già è chiaro che tanti settori, soprattutto dalla magistratura orientata a sinistra, sono stati protagonisti di vicende tutte da chiarire. Berlusconi è stato vittima di un’aggressione anche su questo fronte basata sul nulla. Per quanto riguarda la recente inchiesta di Caltanissetta che coinvolge Gianni De Gennaro, credo che sia presto per trarne delle conclusioni e su questo versante sarei molto prudente”, ha aggiunto. Tuttavia, ha proseguito, “le vicende del passato ci dimostrano già in che maniera inaccettabile e strumentale siano state rivolte accuse senza fondamento a Silvio Berlusconi, che è sempre stato chiamato a sproposito in causa per le vicende di mafia. Le inchieste sono sempre finite, come era ovvio, nel nulla e bisognerebbe capire bene chi ha voluto alimentare questi polveroni”.

Il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, ha sottolineato che, “sia pure a distanza di tanti anni, finalmente viene fatta piena luce su quella che è stata una stagione di calunnie e diffamazioni nei confronti del presidente Berlusconi. Si comprende, inoltre, che tutto nasce da disegni ben architettati e questo ci induce a chiedere di fare piena luce”. In commissione antimafia, ha spiegato Pittalis, “apriremo un focus anche sulla Procura della Repubblica di Caltanissetta e, dunque, anche sul ruolo esercitato dall’allora dottor De Gennaro. Penso che dovremmo andare a fondo perché, finalmente, vengono smentiti i teoremi costruiti a tavolino e sta affiorando la verità”. Tuttavia, ha proseguito, “preoccupa il quadro davvero inquietante che emerge da una commissione tra settori della magistratura e anche settori della DIA di allora. L’opacità di situazioni di rapporti tutti finalizzati a mettere in cattiva luce il presidente Berlusconi e cercare di metterlo in difficoltà, anche perché questo poi ha un riverbero anche sulla tenuta delle istituzioni democratiche nel momento in cui si apprestava a formare un nuovo governo e a dare una svolta anche nel sistema politico italiano”.

Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, sottolinea che “le carte di Caltanissetta, riportate oggi dal Giornale, riaprono una domanda rimasta senza risposta per trentadue anni. Chi fece uscire quei verbali e perché proprio alla vigilia del voto? Se fosse confermato che la fuga di notizie partì dall’interno degli apparati dello Stato, sarebbe un fatto gravissimo. Gli italiani hanno diritto di sapere se qualcuno abbia cercato di condizionare il voto e alterare gli equilibri democratici. Quella fuga di notizie segnò l’inizio di una campagna di delegittimazione che, da parte di certi organi di stampa, non è mai finita e continua ancora oggi contro i leader del centrodestra”.