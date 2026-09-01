Dopo gli insulti a Roberta Vallacchi foulard esposto in Consiglio regionale

Dopo gli insulti alla consigliera regionale, Roberta Vallacchi, in cura per un tumore, la Regione annuncia una iniziativa. «In occasione della prossima seduta di Consiglio regionale del 10 settembre - fa sapere il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani - esporremo sui banchi della presidenza dell’Aula un foulard, testimoniando così la solidarietà e il sostegno dell’istituzione regionale a Roberta Vallacchi, ma anche come segno di incoraggiamento e vicinanza a tutte le donne che ogni giorno stanno combattendo la loro battaglia personale contro la malattia».

Dopo le offese personali ricevuti dalla consigliera del Pd, per avere presentato la Festa dell’Unità di Lodi e aver presenziato al dibattito dedicato agli 80 anni dal voto alle donne con in testa il foulard, indossato da quando ha cominciato a perdere i capelli a causa delle cure contro il cancro.

«Quanto accaduto è di una bassezza e di una gravità inaudita. Frutto di un odio e di un malanimo che nulla hanno a che fare con le divisioni politiche, ma che sono indice del preoccupante degrado della nostra società - sottolinea ancora Romani - e che ci interrogano e ci obbligano tutti a intervenire: ci sono principi morali, civili e culturali che vanno affermati con forza in modo condiviso, e la condanna verso chi non li rispetta e li trasgredisce deve essere univoca ed esemplare». Roberta Vallacchi ha dichiarato a proposito degli hater: «Vorrei incontrarli per capire cosa pensano. Non mi stupisce che con questo clima ci siano tanti femminicidi».