Ecco chi è Antonio Ferrara, il grillino che subentrerà alla Todde

Si chiama Antonio Ferrara il successore di Alessandra Todde a Montecitorio. Come aveva anticipato il Giornale.it, la neogovernatrice della Sardegna non lascia il suo scranno a un grillino sardo, ma a un varesotto doc dal momento che nel 2022 era stata eletta in quanto capolista nel collegio plurinominale Lombardia 2.

“Il mio ingresso in Parlamento? Mia moglie ha detto che è un raro esempio di giustizia divina”, rivela al Corriere della Sera il neodeputato grillino Ferrara che, al momento, si ritrova catapultato a Montecitorio grazie a una serie di coincidenze fortunate. Attivista del M5S da ormai dieci anni, diventerà ufficialmente deputato dopo le dimissioni della Todde.

Coordinatore di quartiere a Varese, Ferrara è stato capolista dei Cinque Stelle alle Comunali del 2021 in appoggio alla ricandidatura del sindaco Pd uscente, Davide Galimberti. La vittoria del centrosinistra arriva al ballottaggio, ma il M5S prende soltanto 508 voti in tutto e non elegge alcun consigliere. Caduto il governo Draghi, Ferrara si candida alle Parlamentarie 2022 e ottiene 100 voti arrivando settimo nella competizione interna al M5S.

Grazie a una serie fortunata di eventi, però, balza poi in testa nella sua zona. Ed è così che si ritrova secondo nel listone proporzionale, immediatamente dietro alla Todde, all'epoca una dei vicepresidenti nazionali del Movimento. Smaltita la delusione per il mancato sbarco a Roma, Ferrara non si dà per vinto e ritenta la strada della politica candidandosi alle Regionali in Lombardia. Perde nuovamente e, allora, si aggrappa all'ultima e unica speranza: la vittoria della Todde. “Seguo le elezioni in Sardegna da settembre e attraverso la rete ho supportato la nostra candidata”, dichiara a VareseNoi. Il 2024, dunque, inizia nel migliore dei modi: Ferrara, a gennaio, diventa padre di Gaia a 54 anni e ora può finalmente coronare il sogno di sedere a Montecitorio.