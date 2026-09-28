Elezioni a Reggio Calabria, urne aperte fino alle 15. Affluenza in picchiata: nella prima giornata si è fermata al 14,97 %

Seggi riaperti alle 7.00 in Calabria, dove si vota per le elezioni suppletive nel Collegio uninominale 05 Reggio Calabria per il seggio alla Camera dei deputati lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, dopo la sua elezione a sindaco della città. Nei 71 comuni chiamati al voto i seggi resteranno aperti fino alle 15.00 di oggi, quindi subito il via allo spoglio.

Ma la tornata elettorale nella prima giornata di voto non ha acceso gli animi dei reggini. Alle 23 di ieri l’affluenza era al 14,97%. Il precedente di4 anni fa era di 49,4% ma allora era il dato era definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l’ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. In questa tornata, invece, si vota su due giorni.

Il partito di Vannacci alla prova del voto

Le consultazioni reggine si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell’azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio. L’attenzione della politica nazionale resta alta dopo la discesa in campo di Roberto Vannacci con la candidatura per Futuro nazionale di Domenico Giannetta, prelevato da Forza Italia, di cui era capogruppo in Consiglio regionale, a poche ore dalla presentazione delle liste. Per il generale Vannacci è la prima prova concreta, sul campo, da quando ha annunciato la nascita del suo nuovo partito. Finora i sondaggi gli sorridono. Quello reggino è il primo test reale con le urne, dove non contano le intenzioni ma i voti.

Il caso della foto fake di Matilde Siracusano

A rendere più astiosa la campagna elettorale, si è aggiunta la vicenda della foto fake della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, compagna del governatore calabrese Roberto Occhiuto, vice segretario nazionale del partito. Nonostante le reazioni e le accuse da parte di tutto lo schieramento politico, lui è andato avanti per la sua strada. E oggi, sempre su Facebook, ha ironizzato “Grazie Matilde. Domani, balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi”. Il suo obiettivo alle suppletive, neanche troppo velato, è erodere voti al centrodestra che candida il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, vicino alla famiglia Berlusconi, magari riuscendo a far vincere il primario di cardiologia Frank Benedetto, espressione del campo largo che racchiude tutte le opposizioni da M5S a Italia Viva. Se ci riuscisse potrebbe rivendicare un ruolo determinante per indirizzare il risultato delle elezioni politiche del prossimo anno verso il centrodestra.

Le curiosità della campagna

Benedetto è stato l’unico dei quattro candidati a poter votare. Roscioli, infatti, non risiede in Calabria, mentre Giannetta e Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) risiedono sì nel reggino ma in Comuni che non rientrano nel collegio interessato al voto, il primo a Oppido Mamertina ed il secondo a Gioia Tauro. A votare è andato invece Cannizzaro, che sul suo profilo Facebook ha rivolto un invito al voto agli elettori accompagnato dalla foto che lo ritrae mentre deposita la scheda elettorale nell’urna.