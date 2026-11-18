Cambio della guardia nella Lega. Al Senato arriva il nuovo capogruppo, è Marco Dreosto, 57 anni, segretario regionale del Carroccio in Friuli Venezia Giulia. È lui a prendere il posto di Massimiliano Romeo che, dopo una “calda” assemblea, è stato sfiduciato dai senatori: 22 voti su 27 si sono espressi a favore del cambiamento. Una scelta maturata dal gruppo dei leghisti in Senato dopo i malumori espressi pubblicamente da Romeo questa estate, che si è fatto portavoce dei malumori del Nord. Nessuna punizione, nessuna ripicca assicurano le fonti leghiste, si tratta solo di una svolta dopo il congresso straordinario del partito voluto da Matteo Salvini. Noi ne abbiamo parlato con Marco Dreosto, che rilascia la sua prima intervista da capogruppo nonostante i già numerosi impegni.

Senatore Dreosto, c’è chi dice che la sua elezione a capogruppo sia una sorta di regolamento dei conti interno al partito. Cosa risponde?

“Non ho mai fatto né farò polemiche. Se devo dire qualcosa, la dico nelle sedi opportune come è stato il congresso o l’assemblea dei senatori. Sono un friulano, credo nelle poche chiacchiere e tanto lavoro e ora bisogna concentrarsi sulla manovra per dare risposte ai cittadini”.

Capisco, però devo chiederglielo: la Lega ha attraversato un’intensa stagione di tensioni interne. Con la sua elezione ritiene definitivamente chiusa la fase delle correnti e delle contestazioni pubbliche?

“Voltiamo pagina. In un momento storico in cui l’inflazione, il potere d’acquisto ridotto, i costi elevati dell’energia e le crisi geopolitiche stanno creando seri problemi a famiglie e imprese, dobbiamo lavorare a testa bassa per risolvere queste questioni. Il resto non interessa ai cittadini”.

Anche se qualcuno fino all’ultimo ha cercato di “bloccare” la sua nomina a capogruppo…

“Ognuno ha detto quello che voleva dire in assemblea, come giusto che sia. C’è stata una votazione e ora al lavoro senza scuse”.

Allora parliamo di lavoro. Lei arriva in un momento delicato: l’approvazione della manovra. Oltre 6600 emendamenti, quali sono le priorità della Lega?

“Quota 64 per una pensione anticipata, e se lo dicono Salvini e Durigon vuol dire che si fa, flat tax per autonomi, riduzione di tasse in particolare per i giovani under 30 per far sì che abbiano più soldi in busta paga. Una battaglia di giustizia per cercare di trattenere in Italia le nostre migliori menti”.

Quale sarà la prima battaglia che intende portare avanti come capogruppo?

“La sicurezza, in tutte le sue accezioni. Dobbiamo partire dal rafforzamento dei presidi delle forze dell’ordine nelle nostre città, anche coinvolgendo se necessario come già fatto le forze armate, ma oggi il concetto di sicurezza è molto più ampio: significa anche protezione cibernetica per ospedali, porti, aeroporti, gasdotti, cavi sottomarini e per tutte le nostre infrastrutture strategiche. È una priorità assoluta che, in questo momento storico, rappresenta una vera e propria questione di sicurezza nazionale”.