Il gruppo di De Rosa usato come megafono di Hezbollah e Hamas

La piattaforma Autistici/Inventati inserita dal Dipartimento di Stato americano tra le organizzazioni terroristiche è ben più che uno strumento per fornire supporto informatico al mondo antagonista italiano ed europeo ma rappresenta il crocevia della galassia eversiva in Italia. Il fatto che dietro la regia dell’organizzazione ci sia stato Paolo De Rosa, responsabile del dipartimento digitale dei governi Gentiloni, Conte e Draghi, oggi funzionario della Commissione Ue e consulente del Pd, rende ancor più preoccupante l’attività del collettivo. Per tracciare una parte della rete che gravita attorno al progetto è sufficiente vedere chi negli ultimi giorni ha preso le difese, dal mondo anarchico a quello antifa passando per antagonisti e centri sociali.

I Free All ANTIFAS - Italy hanno pubblicato un comunicato stampa intitolato «Attacco al collettivo Autistici/Inventati» in cui chiedono sostegno, perché colpire l’infrastruttura significa «colpire l’antifascismo». Il sito Rivoluzione Anarchica ha invece pubblicato vari articoli a sostegno di Autistici/anonimi insieme a realtà straniere come Anarchistische Federatie nei Paesi Bassi o Montréal Counter-information.

I legami più inquietanti emergono però dal documento del Dipartimento di Stato Americano che segnala come molti gruppi estremisti si siano «affidati all’infrastruttura digitale dell’A/I Collective per pianificare o incitare attacchi violenti, reclutare altri per attività criminali». Tra questi figura un gruppo di sinistra che «si avvale degli strumenti e dei servizi di A/I Collective per pubblicare comunicati ufficiali e appelli all’azione per organizzazioni terroristiche straniere designate dagli Stati Uniti, come Armed Proletarian Justice, Informal Anarchist Federation and International Revolutionary Front (Fai/Fri), il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc), Hamas, Hezbollah, l’Esercito di Liberazione Nazionale (Eln), il Nuovo Esercito Popolare (NPA), il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (Fplp), la Jihad Islamica Palestinese (PIJ) e l’Autodifesa della Classe Rivoluzionaria». Siamo perciò al cospetto di un portale che diventa uno strumento per diffondere le idee di gruppi terroristici internazionali favorendo al tempo stesso le comunicazioni tra loro.

Il Giornale è venuto in possesso del vademecum fornito da Autistici/Inventati alle organizzazioni che usufruiscono dei suoi servizi. Come prima cosa viene chiesto di avere «ben chiari i principi alla base di questo servizio e di tutti gli altri che eventualmente userai», invitando così alla lettura del manifesto del collettivo.

A chi crea un account email usufruendo dei server di Autistici viene poi consigliato di cambiare ogni tre mesi la password e di impostare una domanda di riserva «perché noi non teniamo registri». Inoltre è consigliato di creare una connessione sicura per ricevere e spedire posta e si consiglia di utilizzare un certificato di sicurezza poiché «quasi tutti i servizi di Autistici/Inventati sono da utilizzare preferibilmente in forma protetta».

L’intento dell’intero progetto è anche quello di fornire ai mondi antagonisti ed eversivi strumenti informatici per eludere i controlli delle forze dell’ordine e per svolgere in modo segreto le proprie attività, il fatto grave è che dietro a tutto ciò ci fosse un uomo dello Stato come De Rosa.