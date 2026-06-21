Meloni a sorpresa al Raduno degli Alpini di Gemona del Friuli: omaggio a 50 anni dal terremoto

Visita a sorpresa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Raduno del 3° Raggruppamento Alpini del Triveneto in corso a Gemona del Friuli. La premier è partita in mattinata alla volta della cittadina friulana per prendere parte alla terza e ultima giornata della manifestazione organizzata dall'Associazione nazionale alpini. Appena arrivata ha percorso un tratto di sfilata fino al palco delle autorità salutando al suo passaggio le persone che assistevano all'evento ai due lati della strada. La presidente si è quindi fermata a salutare il labaro dell'Ana, decorato con 26 medaglie d'oro, chinando il capo.

Poi, poco prima delle 12, dopo il saluto di alpini e folla, è ripartita da Gemona.

L'arrivo della presidente del Consiglio è stato annunciato da una nota di Palazzo Chigi e confermato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso del suo intervento dal palco. "Ho il piacere e l'onore di annunciare che sta decollando da Ciampino" la presidente Meloni "per rendere omaggio ancora una volta agli alpini", ha detto il ministro Ciriani.

L'edizione di quest'anno riveste un significato particolarmente simbolico perché coincide con il cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, provocando centinaia di vittime e devastando numerosi centri abitati. Il raduno è infatti dedicato alla memoria di quella tragedia e alla straordinaria opera di ricostruzione che ne seguì.

La giornata conclusiva del raduno si è aperta con l'arrivo alla stazione ferroviaria di Gemona del Friuli del Treno storico degli Alpini. Il convoglio, partito da Treviso alle 6 del mattino con circa 200 persone a bordo, ha raggiunto il Friuli intorno alle 8.30. Dopo l'ammassamento e gli onori resi alle autorità, ai Gonfaloni dei Comuni e al Labaro nazionale dell'Ana, gli alpini hanno dato il via alla tradizionale sfilata per le vie del centro cittadino.

Nel programma della giornata è previsto anche il passaggio della Stecca dalla sezione Ana di Gemona a quella di Treviso, in calendario intorno alle 13, mentre alle 18 si terrà la cerimonia dell'ammainabandiera che chiuderà ufficialmente la manifestazione.

Al raduno partecipano anche

numerosi rappresentanti delle istituzioni e della politica, tra cui