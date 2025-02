"Mettono mi piace a Meloni e Salvini? Li cancello". La scelta del preside sugli ex alunni

Ascolta ora 00:00 00:00

Si può togliere l'amicizia sui social per divergenze di pensiero politico? Certo, è successo spesso da quando ci sono i social. Prima ci si limitava alle discussioni da bar, oggi che i social hanno pressoché sostituito i rapporti interpersonali, essere eliminati dalle "amicizie" equivale a interrompere ogni rapporto. Giusto o sbagliato che sia, ora funziona così, quel che stona in tutto questo è però che a eliminare per ragioni politiche, con aggiunte motivazioni offensive, sia il preside dell’Istituto Comprensivo Udine VI, che ha annunciato la "pulizia" social tramite Facebook nei confronti di ex alunni di quell'istituto.

" Ho scoperto che tra i miei amici virtuali (molto virtuali) ci sono 70 persone che hanno messo 'mi piace' a Matteo Salvini e 34 che hanno messo 'mi piace' alla Meloni. Alcuni magari lo faranno per curiosità, diciamo, antropologica, per vedere cosa si è inventato oggi la Bestia o perché pensano così di avere una visione obiettiva e completa del panorama politico, tanto che seguono anche, per dire, Renzi, Di Maio e Conte ", si legge nel messaggio del preside, risalente a qualche tempo fa, che è tornato in questi giorni a far parlare di sé dopo il "sondaggio" del Corriere della sera sui genitori che non vorrebbero per i figli dei partner che votano a destra.

Al di là del sarcasmo sulle motivazioni antropologiche, il preside prosegue il suo post sostenendo che " per alcuni credo sia proprio una scelta evidente di campo, qualcuno risponde anche ai 'buongiorno' della donna/madre/cristiana con tanto di faccine ". Ma chi sono questi "svergognati" che osano seguire Meloni e Salvini? " Alcuni sono ex alunni, ormai quasi trentenni, ricordo che erano molto bravi a copiare ma forse avevano delle 'fragilità esistenziali irrisolte' che io non avevo capito. Provvedo a cancellarli, non se ne accorgeranno neppure ", ha aggiunto il preside, che poi arriva anche a farsi una domanda dai contorni quasi esistenziali: " mi domando solo per quale recondita ragione mi abbiano chiesto l'amicizia, visto che siamo, diciamo cosi, antropologicamente agli antipodi ".

La risposta può essere così semplice e banale da essere quasi assurda, per certe persone: esistono soggetti per i quali le relazioni personali vanno oltre il credo politico, per i quali la politica non è al centro di ogni pensiero. Un concetto forse troppo complicato per taluni che si ergono a maitre a penser.