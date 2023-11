Migranti, si lavora a una stretta sulle espulsioni e gli allontanamenti

Prende forma il Dl migranti con gli emendamenti che ne definiscono il campo di applicazione. Gli emendamenti a firma Sara Kelany, presentati in commissione Affari costituzionali alla Camera, sono relativi a modifiche nelle procedure di espulsione degli stranieri. Con un primo emendamento, viene stabilito che " fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ".

I due codici citati sono relativi all'arresto obbligatorio in flagranza e all'arresto facoltativo in flagranza di reato. La "conditio sine qua non" per procedere con l'espulsione è che lo straniero venga considerato socialmente pericoloso. Sull'emendamento dell'onorevole Kelany è arrivato il parere positivo di governo e relatore. Attualmente, l'articolo 15 del testo unico sull'immigrazione prevede che il giudice può ordinare l'espulsione. Con la modifica, l'espulsione non è più una facoltà del giudice ma è imposta.

Un secondo emendamento, che vede sempre l'onorevole Kelany come primo firmatario, prevede che il giudice, " nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena può sostituire la reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale ".