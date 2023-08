"Non ci impediranno di essere al fianco dei cittadini". Meloni a Caivano nonostante le minacce

Giorgia Meloni è nuovamente nel mirino delle minacce da parte delle frange di popolazione fomentate dall'opposizione, in particolare sul reddito di cittadinanza. Se n'è avuta dimostrazione durante le recenti manifestazioni in alcune città del sud Italia, dove è stata maggiore l'incidenza di sms da parte dell'Inps con la comunicazione della sospensione del sussidio di Stato.

Ma sull'onda di quelle proteste, si sono intensificate anche quelle social, che hanno preso di mira l'annuncio della visita del presidente del Consiglio a Caivano a seguito degli orrori perpetrati su due minorenni nel quartiere Parco Verde della cittadina in provincia di Napoli. Minacce di morte virtuali che non si esclude qualcuno possa provare a trasformare in reali hanno alzato ulteriormente il livello di guardia attorno al premier, che ha ringraziato per la vicinanza sottolineando che questo non le farà fare alcun passo indietro.

" Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a Caivano ", ha scritto Meloni sui suoi profili social. " Le intimidazioni non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli. Nella lotta alla criminalità organizzata questo Governo non farà passi indietro ", ha concluso il presidente del Consiglio. In quartieri come il Parco Verde è la camorra a dettare legge e le minacce piovute sul premier a poche ore dal suo arrivo in città, anche se incentrate sulla sospensione del reddito grillino sono state inevitabilmente collegate alla criminalità e agli ambienti collaterali.

L'agenda del presidente del Consiglio domani sarà particolarmente fitta ma questo non ha impedito di trovare il tempo per far sentire al territorio di Caivano la sua presenza. Alle 12, infatti, sarà in visita in città, in particolare all'istituto superiore "Francesco Morano", al Parco Verde. Alle 19 è poi attesa ad Atene e non si esclude che possa partire direttamente dallo scalo di Capodichino a Napoli per raggiungere la capitale greca.