Una nuova era per il sistema educativo Italiano

In un'intervista esclusiva, l'onorevole Rossano Sasso, deputato della Lega e capogruppo in commissione cultura e istruzione, ha condiviso la sua visione e i suoi progetti per il sistema educativo italiano.

In primo luogo, Sasso ha sottolineato l'importanza di adeguare il contratto dei lavoratori scolastici, affermando che il ritardo nell'aggiornamento del contratto, scaduto da anni, è stato una problematica ereditata dai precedenti governi. Il suo team ha lavorato per adeguare il potere d'acquisto del salario dei docenti all'inflazione. Tuttavia, ha sottolineato che l'aumento del salario di un insegnante dovrebbe essere più consistente, e che ci sono limitazioni economiche in gioco.

Sasso ha inoltre affermato che il suo gruppo politico sta lavorando per migliorare le condizioni lavorative degli insegnanti. Ha sottolineato che un docente ben retribuito e soddisfatto è più propenso a svolgere un lavoro di qualità, che a sua volta ne beneficiano gli studenti. Ha aggiunto che la carriera di un insegnante non dovrebbe basarsi esclusivamente sull'anzianità, ma dovrebbe includere anche altre iniziative e fattori.

L'onorevole ha anche evidenziato due emendamenti che lui stesso ha proposto per il decreto legislativo della pubblica amministrazione. Il primo si occupa del personale ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo), al quale spesso non viene dato il dovuto riconoscimento. Attraverso questo emendamento sono stati recuperati 50 milioni di euro per assumere più personale, rendendo le scuole più efficienti.

Il secondo emendamento riguarda la questione del precariato, un problema cronico del sistema scolastico italiano. L'emendamento prevede un percorso di abilitazione per gli insegnanti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, purché acquisiscano 30 crediti formativi universitari.

Infine, Sasso ha parlato di un progetto destinato a sostenere le famiglie che non riescono a prendersi cura dei loro figli durante l'estate. Il progetto mira a mantenere aperte le scuole durante il periodo estivo, non per le lezioni nel senso stretto, ma per le attività ricreative e culturali.

In definitiva, l'onorevole Sasso ha evidenziato l'importanza di adeguare il sistema educativo italiano alle esigenze moderne e di fornire condizioni di lavoro eque e gratificanti per i docenti. Le sue proposte, se accuratamente attuate, potrebbero portare a cambiamenti significativi nel sistema educativo italiano.