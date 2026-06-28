Prime crepe tra i sostenitori. "Volevo tesserarmi a Fn ma fa vincere la sinistra"

Roberto Vannacci ha già perso il tocco magico? Nonostante i sondaggi diano Futuro Nazionale in crescita, sul web arrivano le prime critiche.

«Il generale Vannacci mi ha deluso...», scrive un utente sotto al post con la foto che ritrae l’europarlamentare spezzino insieme a Gianni Alemanno e ad altri militanti di Futuro Nazionale. Ma l’aver accolto a braccia aperte l’ex sindaco di Roma dopo la sua uscita dal carcere di Rebibbia non è l’unico motivo di delusione per i sostenitori del generale. Basta spulciare il suo profilo Facebook per capire che il malcontento è più diffuso di quanto sembri.

Vannacci, in un altro post di due giorni fa, ha inveito contro la riforma della legge elettorale che, almeno per ora, non prevede le preferenze su cui Futuro Nazionale si è espresso favorevolmente.

Una presa di posizione che, però, non ha fatto breccia nell’elettorato vannacciano. «Continui a pubblicare attacchi contro i partiti del Centrodestra. Io vorrei votarti, ma se te la prendessi di più con i rossi sarebbe meglio», commenta un utente. «Condivido gran parte di quello che dice, ma me lo lasci dire, se continua così rischiamo di finire nelle mani della sinistra. E allora son ca***», sentenzia un altro. «Il nostro nemico è il campo largo alleato con gli Islamici, non il centrodestra, ricordalo!», ammonisce un sostenitore, mentre non si conta chi commenta semplicemente che Vannacci è l’ennesima «grande delusione». Un sentimento ben espresso anche da chi era già un suo elettore: «Vannacci ti ho votato alle europee. E pensavo di votarti alle politiche, anziché votare Giorgia. Ma – conclude l’elettore deluso - sei pesante, pedante e stressante. Mi sto facendo dei pensieri. Un lamento continuo».

E ancora: «Vannacci eri partito bene ma ora c’hai un po’ rotto gli zebedei ad andare sempre contro la Meloni...».

Ancora più netto e deciso è il commento di chi si è pentito ancor prima di recarsi alle urne: «Voterò ancora Meloni! Generale mi piace, ma non mi fido di lei!

Voglio che il mio voto vada a destra!!». Il tenore dei commenti non cambiano nemmeno quando Vannacci contesta al presidente del Consiglio e alla maggioranza di centrodestra di aver favorito Azione di Carlo Calenda, inserendo nella legge elettorale una norma che consente al partito che ha costituito almeno un gruppo in uno dei due rami del Parlamento di non dover raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni. Una condizione nella quale non rientra ancora Futuro Nazionale. «Volevo tesserarmi. Lei è uguale agli altri. Sempre con Giorgia», si legge in uno dei tanti commenti di chi ancora esprime attestati di stima verso il presidente del Consiglio. E, inoltre, una sostenitrice, parlando a nome di un gruppo, scrive: «Vannacci, siamo molto delusi» e, poi, aggiunge: «stai consegnando l’Italia alla sinistra, voteremo con forza Giorgia Meloni».

Il messaggio è pressoché unanime: «Purtroppo farai vincere la sinistra, e gli elettori del centrodestra non ti voteranno mai più», scrive un utente che, poi, conclude: «Se ti mettessi con il centrodestra ti voterei subito». Insomma, l’opposizione dura e pure non paga.