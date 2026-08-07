Vacanze dei politici, tra mare, montagna e appuntamenti istituzionali: da Mattarella a Meloni, ecco dove trascorreranno l’estate

Con la pausa estiva di Camera e Senato ormai iniziata, anche i principali protagonisti della politica italiana si concedono qualche giorno di riposo. Per molti, però, le vacanze saranno tutt’altro che una lunga parentesi di relax. L’autunno aprirà infatti una fase politica cruciale, con l’avvicinarsi delle elezioni del 2027, e numerosi leader hanno già in agenda eventi pubblici, manifestazioni e incontri politici che interromperanno le ferie. Tra località di mare, borghi immersi nella natura e rifugi di montagna, le destinazioni scelte raccontano anche le abitudini consolidate dei protagonisti della scena politica nazionale.

Mattarella torna sulle Dolomiti, il suo rifugio estivo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma ancora una volta la sua tradizione estiva scegliendo il fresco delle Dolomiti. Il capo dello Stato trascorrerà alcuni giorni a Siusi, in Alto Adige, dove soggiornerà a Villa Ausserer, struttura militare che negli anni è diventata il suo punto di riferimento per le vacanze. Lontano dagli impegni istituzionali, Mattarella potrà dedicarsi alle passeggiate lungo i sentieri alpini e godere della tranquillità della montagna, una scelta che ormai si ripete puntualmente ogni estate.

Meloni resta fedele alla Puglia

Anche quest’anno Giorgia Meloni avrebbe deciso di trascorrere le ferie in Puglia, una regione alla quale è particolarmente legata e che rappresenta da tempo la sua meta estiva preferita. La presidente del Consiglio potrebbe soggiornare ancora una volta nella Masseria Beneficio di Ceglie Messapica, nel Brindisino, nel cuore della Valle d’Itria. A confermare il forte legame della premier con il territorio è stato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, che ha spiegato: “Meloni ama la Puglia, l’ha scelta per le sue vacanze negli ultimi sette anni”. Il periodo di riposo, però, sarà piuttosto limitato. Il 21 agosto la presidente del Consiglio parteciperà all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, mentre il 4 settembre sarà nuovamente in Puglia per prendere parte all’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia al porto di Bari, dove verrà celebrato il primato del governo destinato a diventare il più longevo della storia della Repubblica.

Fontana e La Russa scelgono il Sud

Anche le seconde e terze cariche dello Stato trascorreranno le ferie nel Mezzogiorno. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana rimane fedele al Gargano, meta abituale delle sue estati. Ignazio La Russa, invece, dopo la partecipazione alle commemorazioni della tragedia di Marcinelle in Belgio, raggiungerà Ragalna, alle pendici dell’Etna. Il presidente del Senato è profondamente legato al paese siciliano, dove trascorre le vacanze fin da ragazzo e del quale è cittadino onorario dal 2025. Proprio a Ragalna, inoltre, è in programma a fine agosto la seconda edizione dell’Etna Forum, manifestazione promossa dallo stesso La Russa.

Tajani tra le colline di Fiuggi, Salvini divide l’estate tra Toscana e Trentino

Per Antonio Tajani non cambiano le abitudini. Il vicepremier e leader di Forza Italia trascorrerà le vacanze a Fiuggi, località che da anni rappresenta il suo rifugio estivo. Più articolato il programma di Matteo Salvini. Il leader della Lega alternerà alcuni giorni tra Firenze e Forte dei Marmi, dove sarà presente anche al festival La Versiliana il 14 agosto, prima di concedersi una pausa in montagna a Pinzolo. Prima del meritato riposo non mancheranno alcuni appuntamenti elettorali sul territorio.

Opposizioni tra riservatezza e ritorni alle proprie origini

Sul fronte delle opposizioni prevale la discrezione. Elly Schlein ha scelto di non rendere noti i propri programmi estivi, mantenendo il massimo riserbo sulle vacanze. Giuseppe Conte, invece, tornerà nella sua Puglia per trascorrere qualche giorno con la madre e la sorella, prima di proseguire il periodo di riposo in montagna. Più definito il calendario dei co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra: Nicola Fratoianni si dividerà tra Umbria, Puglia e Grecia, mentre Angelo Bonelli volerà in Canada, scegliendo il Québec come destinazione delle proprie ferie.

Renzi e Vannacci in Sardegna, possibile incrocio sull’isola

Dopo un viaggio in Uzbekistan insieme alla famiglia, Carlo Calenda trascorrerà il resto dell’estate tra la Maremma e Roma. Matteo Renzi, invece, ha scelto una vacanza interamente italiana, dividendosi tra la Versilia e la Sardegna. Proprio sull’isola potrebbe incontrare Roberto Vannacci, in vista della sfida in programma il prossimo 17 ottobre. Il segretario di Futuro Nazionale ha infatti raccontato di trascorrere spesso l’estate nella sua seconda casa in Sardegna, precisando: “Ho la mia seconda casa che è in Sardegna e in genere cerco di ritornare in quella terra fantastica. Non a Porto Cervo, ma nel Sud”. Tra appuntamenti istituzionali, eventi politici e qualche giorno di relax, anche quest’anno le vacanze dei leader italiani saranno dunque all’insegna di un equilibrio tra riposo e preparazione in vista di una stagione politica che si preannuncia particolarmente intensa.