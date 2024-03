Riforme, domani il convegno "Obiettivo premierato"

La riforma della Costituzione è di nuovo al centro del dibattito politico. Il “ddl premierato”, attualmente in discussione in commissione Affari costituzionali al Senato, consentirà di eleggere direttamente il presidente del Consiglio e si propone di dare una maggiore stabilità ai governi.

Gli aspetti giuridici e politici di quest riforma saranno discussi nel corso del convegno "Obiettivo Premierato: al centro volontà popolare e stabilità dei governi” che si terrà domani giovedì 28 marzo alle 11:00, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro presso il Senato della Repubblica, in piazza Capranica 72 a Roma. L’evento, promosso dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia in collaborazione con l’Ufficio Studi, sarà moderato dal giornalista Vittorio Macioce, editorialista del Giornale e vedrà la partecipazione di vari esponenti politici ed esperti. Interverranno il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali al Senato Alberto Balboni, il professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e consigliere giuridico del presidente del Consiglio, Francesco Saverio Marini, e il professore ordinario di Diritto pubblico e consigliere del Csm, Felice Giuffré. Il convegno sarà introdotto da Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Affari Costituzionali del Senato e vedrà i saluti istituzionali del deputato Francesco Filini, responsabile del programma e coordinatore dell'Ufficio Studi, e dei capigruppi di Senato e Camera, Lucio Malan e Tommaso Foti.