Roma, Polizia di Stato: concluso il primo seminario di alta formazione sulla comunicazione strategica per i Questori

Si è concluso ieri, presso la Scuola Superiore di Polizia, a Roma, il primo seminario di alta formazione sulla comunicazione istituzionale strategica per i Questori della Repubblica e i Portavoce delle Questure.

Il seminario si è aperto martedì scorso alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Tutti gli interventi del seminario

Ha presenziato al Seminario il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani, che ha indicato quali obiettivi della formazione: la sensibilizzazione al tema della Comunicazione come ecosistema e come leva strategica; la gestione della comunicazione di crisi; la conoscenza dei principali attori della comunicazione tradizionale e digitale.

Alle sessioni del seminario erano presenti il Vice Capo della Polizia con funzioni Vicarie Prefetto Carmine Belfiore, il Direttore dell’Ufficio Centrale Ispettivo e Audit Prefetto Vincenzo Ciarambino, il Direttore della Scuola Superiore di Polizia Mario Viola e il Direttore dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato Domenico Cerbone.

Il Prof. Luca Brambilla, Direttore dell’Accademia di Comunicazione Strategica di Milano, oltre a svolgere alcune sessioni di docenza, ha dialogato con i con vari direttori e giornalisti su diversi temi che attengono alla comunicazione istituzionale.

Sono stati relatori del seminario: Gian Marco Chiocci, Direttore del TG1; Enrico Mentana, Direttore del TG LA7; Fabio Vitale, Direttore di Skytg24; Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera e Fiorenza Sarzanini, Condirettrice del Corriere della Sera; Roberto Napoletano, Direttore de Il Messaggero; Tommaso Cerno, Direttore de Il Giornale; Alessandro Sallusti, Direttore di Libero; Daniele Capezzone, Direttore de Il Tempo; Emiliano Fittipaldi, Direttore del Domani; Luigi Contu, Direttore dell’ANSA; Davide Desario, Direttore dell’Adnkronos; Rita Lofano, Direttore dell’AGI; i giornalisti e conduttori televisivi Gianluigi Nuzzi, David Parenzo e Nicola Porro.

Tommaso Cerno

Hanno portato il loro importante contributo formativo anche il Direttore Bruno Vespa, il Direttore Generale dell’Informazione di Mediaset Mauro Crippa e il professore della LUISS Francesco Giorgino.

Inoltre, sono stati docenti del seminario Alfredo Vaccarella, Vicedirettore del TG5; Paolo Poggio, Vicedirettore di Rainews24; Gianluca Di Feo, Vicedirettore de La Repubblica; Vanya Cardone, Vicedirettrice di Rai Radio.

Si tratta del primo seminario di alta formazione dedicato alle autorità di pubblica sicurezza e al management della Polizia di Stato, che ha la responsabilità della comunicazione della Polizia di Stato.

Il Seminario è stato organizzato dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.