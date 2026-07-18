Salvini da Roggero a Bollate: "Mattarella sceglierà liberamente per la grazia. Orgoglioso di candidarlo con la Lega"

A poche ore dall’ingresso in carcere di Mario Roggero, questa mattina il vicepremier Matteo Salvini si è presentato al carcere di Bollate per fargli visita insieme ai deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. All’esterno del carcere, invece, è stata organizzata una manifestazione della Lega Giovani con i cartelli “Grazia per Mario Roggero”. Il gioielliere è stato condannato a una pena di 14 anni e 9 mesi di carcere per aver sparato e ucciso due rapinatori, ferendone un terzo, che erano entrati nel suo negozio minacciando la famiglia. Era il 28 aprile 2021, solo dopo si è scoperto che i rapinatori erano in possesso di pistole giocattolo. Per Roggero non c’è stato il riconoscimento della legittima difesa in quanto il gioielliere li ha rincorsi all’esterno e solo una volta raggiunti ha sparato i colpi fatali. Secondo i giudici che l’hanno condannato questa non è legittima difesa perché la minaccia, quando Roggero ha fatto partire i colpi, era cessata. “Non è stata legittima difesa, ma una reazione violenta a scoppio ritardato. Questo è il punto cruciale: non si può istituzionalizzare una rivalsa simile”, ha dichiarato al Corriere della sera Biagio Mazzeo, procuratore capo di Asti e titolare dell’accusa nel processo di primo grado.

“Sta bene. E ci tiene a farlo sapere: dorme, mangia, studia, legge. Ci tiene a farlo sapere che sta bene. Abbiamo parlato di tutto. Di cosa succede ora e cosa può succedere nel futuro: può rimettersi in gioco. Ritiene, a mio avviso giustamente, essere vittima di un'ingiusta aggressione", ha dichiarato Matteo Salvini al termine del lungo incontro. Sulla carta, ha proseguito il vicepremier, “i tre gradi di giudizio dicono che Roggero ha sbagliato, ma se non fossero entrati per l'ennesima volta nella sua proprietà minacciando lui e i suoi cari non avrebbe reagito”, sottolineando che “lavoreremo perché passi il minor tempo possibile in carcere, ci sono diversi modi per scontare una pena”. Ma, soprattutto, ha aggiunto Salvini, “abbiamo approvato una legge sulla legittima difesa che ha evitato questa sofferenza, processo e carcere a tanti italiani. I giudici hanno ritenuto che si parlasse di altro. Lavoreremo per estendere ancora di più il concetto e il perimetro di legittima difesa”.

Per quanto riguarda la grazia, il vicepremier ci ha tenuto a sottolineare che “noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene: sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti”. E sull'ipotesi di aggirare l’ostacolo, Salvini spiega: “Stiamo esaminando tutti i profili, ma se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, ne sarei orgoglioso”. C'è la convinzione, ha detto, “che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo durante le quali può essere che abbia ecceduto. Però né lui né io consigliamo o auguriamo al peggior nemico di trovarsi con pistole puntate, coltelli puntati, mogli, figli aggrediti per l'ennesima volta. Se non fosse stato aggredito nella sua proprietà, non avrebbe reagito.

E quindi la considerazione di un uomo onesto, che ha sempre lavorato, che ha sempre rispettato il prossimo, che non ha mai commesso un reato, che a 72 anni non si merita di avere 14 anni di carcere davanti, va fatta. Quindi sosteniamo, non come partito, ma come italiani, la richiesta di ritornare il prima possibile, scontando la pena, però vicino alla sua famiglia e insieme alla sua comunità”.