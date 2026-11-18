La Procura di Roma ha aperto un fascicolo su Futuro Nazionale dopo un esposto presentato dal Sindacato dei Militari che ipotizza una possibile violazione della legge Scelba, la norma che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista. A riportarlo è Repubblica, secondo cui i magistrati dovranno valutare se il movimento politico riproduca alcuni elementi ideologici e organizzativi riconducibili al fascismo. Il fascicolo è stato iscritto a modello 45, il registro degli atti che non costituiscono notizia di reato. Si tratta dunque di una fase preliminare, nella quale non risultano formulate accuse né iscritti indagati. Gli atti sono stati affidati a Simona Marazza, magistrato dell’antiterrorismo della Procura capitolina. L’esposto, depositato lo scorso 28 agosto dal Sindacato dei Militari guidato da Luca Marco Comellini, chiede di verificare se Futuro Nazionale riproduca “il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta” del fascismo. Nel documento vengono richiamati il programma politico del movimento, alcune dichiarazioni pubbliche e i contenuti diffusi sui social. Tra le contestazioni figurano le proposte sulla sicurezza, il piano sulla remigrazione e alcune immagini realizzate con l’intelligenza artificiale che raffigurano avversari politici nell’arena dell’antica Roma. Questo si aggiunge a un altro procedimento, distinto, avviato dalla Procura militare di Roma dopo una segnalazione dello stesso sindacato. In quel caso, gli accertamenti riguardano la presenza di militari ancora in servizio all’interno dell’organizzazione politica di Vannacci e l’eventuale violazione dei doveri legati al loro ruolo nelle Forze Armate.