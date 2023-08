“A settembre nuovo decreto sicurezza”. Salvini indica la rotta per l’emergenza migranti

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione di un punto stampa a Pinzolo, in provincia di Trento, al termine dell'incontro con i sindaci delle valli Rendena e Giudicarie e Val di Sole, ha affrontato il tema della sicurezza nel Paese, dando una deadline precisa sulle scadenze. La situazione nel Paese è esplosiva, i migranti stanno raggiungendo numeri di sbarco record e dall'Europa non arrivano aiuti concreti. " Ritengo che sia necessario un nuovo decreto Sicurezza già a settembre perché l'Italia non può essere il punto di arrivo dei migranti di mezzo mondo e l'Europa, dopo tante chiacchiere, deve muoversi, deve svegliarsi, perché i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa ", ha detto Salvini. " Siccome l'Italia ogni anno manda miliardi di euro a Bruxelles, la difesa dei confini italiani deve essere una priorità europea. E ad oggi purtroppo non lo è stata, siamo sempre stati soli ", ha aggiunto il vicepremier, richiamando l'Europa ai suoi compiti.

Lampedusa rappresenta l'estremo limite meridionale d'Europa verso l'Africa settentrionale e l'incombenza della sua tutela, trovandosi l'Italia all'interno di una unione che vorrebbe diventare federazione, spetta a tutti i membri. Se si ammette che la responsabilità debba ricadere solo sull'Italia, allora il governo dev'essere lasciato libero di esercitare la sovranità per tutelare il proprio territorio e la sua sicurezza. Quello che ha tentato di fare proprio Salvini quando era titolare del Viminale. " Da ministro, per aver bloccato e quasi azzerato gli sbarchi, ho vinto diversi processi. E il 15 settembre sarò a processo a Palermo ", aggiunge Salvini. Conseguenze di una politica mirata a tutelare i confini del Paese.