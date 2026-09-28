Suppletive Reggio Calabria, vince il centrodestra: Roscioli al 52%. Esultano Meloni e Tajani. Occhiuto: “Vannacci voleva la sua Sassonia? Ha preso sassate elettorali”

Il centrodestra conquista le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria-Locri. Fabio Roscioli, candidato di Forza Italia, vince la sfida per il seggio alla Camera rimasto vacante dopo le dimissioni di Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria lo scorso maggio. 71 i Comuni interessati e secondo i dati diffusi (dal comitato elettorale di Fi), sin da subito, appena scrutinati i primi 11 seggi, il candidato era già in testa di parecchi voti.

Superato il candidato del centrosinistra Frank Benedetto e Domenico Giannetta, in corsa per Futuro Nazionale. Francesco Toscano poi, per Democrazia Sovrana Popolare.

I complimenti che non tardano ad arrivare sono quelli della premier Giorgia Meloni: “Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta”.

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani festeggia il risultato e anche lui sceglie di farlo pubblicamente, attraverso un post social. Il passaggio più importante del suo messaggio è stato il momento in cui ha descritto “la forza del nostro partito sul territorio, del suo radicamento tra la gente e della capacità di attrarre cittadini e categorie su idee serie, condivise e popolari”.

.@forza_italia stravince nelle suppletive di Reggio Calabria, trainando il centrodestra con il nostro candidato Fabio Roscioli. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato straordinario, a cominciare da Roberto Occhiuto e Ciccio Cannizzaro. E diamo il benvenuto,… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 28, 2026

I dati (tra presente e passato)

Resta da osservare il dato dell’affluenza, alla chiusura dei seggi di domenica sera, al termine della prima giornata di voto, aveva partecipato il 14,97% degli aventi diritto. Il dato definitivo sulla partecipazione è di 22,34%, a differenza di quello di quattro anni fa, in cui si votò in un’unica giornata, che era al 49,40%.

Il risultato più atteso era quello di Giannetta poiché rappresentava il primo vero banco di prova nelle urne per Futuro Nazionale, la formazione guidata da Roberto Vannacci. Consenso sì o consenso no? A quanto pare, consenso no.