Openjobmetis e Amplia Infrastructures insieme per un modello di integrazione basato sul lavoro

Openjobmetis SpA, tra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia, e Amplia Infrastructures, società del Gruppo Autostrade per l’Italia attiva da oltre 40 anni nella costruzione e manutenzione di infrastrutture strategiche, presentano un’iniziativa congiunta che unisce fabbisogni industriali e inclusione sociale. Amplia Infrastructures avvia insieme a Openjobmetis un progetto di inserimento di 6 autisti specializzati provenienti dalla Tunisia.

La collaborazione nasce dalla consapevolezza che, in settori come quello delle infrastrutture e delle manutenzioni autostradali, esistono opportunità concrete che possono rappresentare un percorso di integrazione e una reale opportunità professionale nel nostro Paese. Sono stati inseriti 6 lavoratori provenienti dalla Tunisia, selezionati e accompagnati da Openjobmetis attraverso International Recruitment, l’hub specializzato nella ricerca e gestione di lavoratori qualificati provenienti dall’estero, per operare nei cantieri di Amplia Infrastructures.

Non si tratta di ingressi generici: tutti i lavoratori sono autisti con patente C, abilitati alla guida di mezzi pesanti, una professionalità molto richiesta e spesso difficile da reperire sul mercato italiano. Il progetto prevede un percorso strutturato di 12 mesi, con alloggio, assicurando una presa in carico completa e condizioni di lavoro pienamente regolari. È proprio questa concretezza a rendere l’inserimento efficace e sostenibile.

L’inserimento funziona su più livelli:

● per le aziende, che trovano professionalità adeguate in un settore strategico;

● per i lavoratori, che accedono a un contesto regolare, con tutele e prospettive;

● per la società, perché crea condizioni di integrazione basate sul lavoro effettivo e sulla regolarità del lavoro.

In

un momento in cui alcune filiere produttive richiedono un rafforzamento della capacità operativa, esperienze come questa contribuiscono a dare continuità ai cantieri e ai servizi, sostenendo la competitività del sistema.