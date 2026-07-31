Ti ammali quando sei in ferie? Ecco come e in quali casi si possono riuscire a recuperare i giorni perduti

Uno dei timori più diffusi tra i lavoratori è quello di ammalarsi proprio alla vigilia delle tanto attese ferie e di rischiare di “sprecare” i giorni già concordati col proprio titolare: ma davvero una volta stabilito e bloccato il periodo di vacanza è impossibile recuperarlo anche dinanzi a uno sventurato e impronosticabile imprevisto del genere?

Nel nostro ordinamento, il diritto alle ferie è talmente cruciale da essere protetto a livello costituzionale dall’articolo 36, dove si definisce irrinunciabile, e regolato nei dettagli dall’articolo 2109 del Codice Civile, laddove si sancisce che al lavoratore spetta “un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. Lo scopo di queste disposizioni non è semplicemente concedere una pausa dall’attività professionale bensì quello di consentire al dipendente il pieno recupero delle proprie energie psicofisiche dopo mesi di occupazione.

Partendo da questo presupposto, la Corte Costituzionale ha stabilito un principio fondamentale con le storiche pronunce numero 616 del 1987 e numero 297 del 1990. I giudici hanno chiarito che, se sopraggiunge un problema di salute che neutralizza l’effetto rigenerante della pausa, le ferie vengono interrotte. Di conseguenza, il periodo di assenza si trasforma in vera e propria malattia, “congelando” i giorni di vacanza.

Bisogna tuttavia specificare che l’interruzione del computo dei giorni non scatta in modo automatico per qualsiasi genere di disturbo: secondo l’orientamento della giurisprudenza, è necessaria la presenza di uno stato patologico attestato da un medico, la cui gravità impedisca concretamente il recupero psicofisico di cui si parla nelle tutele previste per i lavoratori. Gli elementi decisivi sono l’intensità della sintomatologia e la sua durata complessiva: di conseguenza, un’indisposizione lieve e transitoria, come un banale mal di testa di poche ore, non viene considerata un motivo valido per sospendere il periodo feriale

Come procedere da un punto di vista burocratico per non perdere per sempre le tanto agognate ferie? Ovviamente è il dipendente a doversi muovere, segnalando tempestivamente il proprio stato di salute all’ufficio del personale, rispettando le tempistiche previste dal CCNL applicato o dai regolamenti aziendali, e indicando l’indirizzo esatto per i controlli medici domiciliari. Sarà poi il medico di famiglia a comprovare la malattia e a inoltrare il certificato all’Inps, mentre il lavoratore dovrà infine trasmettere il numero di protocollo alla ditta.

Esiste, tuttavia, un dettaglio normativo cruciale che viene spesso ignorato: l’efficacia della sospensione non è legata al giorno di rilascio del certificato medico, ma all’istante preciso in cui l’azienda riceve la notifica dell’assenza. A confermarlo è la Corte di Cassazione con la pronuncia numero 8016 del 2016: lo “switch” giuridico da ferie a malattia si attiva solo quando il datore di lavoro ne viene formalmente a conoscenza. Procrastinare la comunicazione significa rischiare di veder scalare i giorni di vacanza anche per i periodi in cui il lavoratore era già indisposto.

E se la malattia dovesse insorgere quando il dipendente si trova già in viaggio? A quel punto l’unico modo per preservare le ferie è quello di comunicare tempestivamente l’inconveniente all’azienda e di sottoporsi a visita medica dovunque ci si trovi. Le modalità di trasmissione dei documenti medici variano in base alla destinazione:

Paesi UE e convenzionati : se l’evento si verifica all’interno dell’Unione Europea o in Stati che hanno siglati accordi bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia, le certificazioni mediche locali vengono riconosciute attraverso procedure standardizzate e canali d’interscambio diretti;

: se l’evento si verifica all’interno dell’Unione Europea o in Stati che hanno siglati accordi bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia, le certificazioni mediche locali vengono riconosciute attraverso procedure standardizzate e canali d’interscambio diretti; Paesi extra-UE non convenzionati: al di fuori di queste aree, la burocrazia è più complessa. Diventa solitamente indispensabile richiedere la traduzione ufficiale del certificato e la sua legalizzazione, oppure far convalidare l’atto direttamente dalle autorità consolari o diplomatiche italiane presenti sul territorio.

Il consiglio più importante è quello di conservare con cura ogni prova del tempestivo invio e dell’effettuazione della visita, comprese le ricevute di pagamento. Un errore formale, come l’assenza dei giorni esatti di prognosi o una svista nella trascrizione dei dati personali sul documento estero, può infatti compromettere la validità della richiesta e far respingere la sospensione delle ferie.

I giorni di vacanza non utilizzati per motivi di salute restano a disposizione del dipendente e dovranno essere ricollocati in un momento successivo. Bisogna sottolineare che la guarigione non fa scattare il prolungamento automatico del soggiorno; serve una nuova intesa con il datore di lavoro, il quale deve far quadrare i fabbisogni produttivi dell’azienda con il diritto al riposo del lavoratore. La pianificazione del recupero segue due binari differenti in base al tipo di fermo aziendale: