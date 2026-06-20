Più infortuni se manca l’acqua: così la biologia dell’idratazione cellulare ferma gli errori sul lavoro

​Il fattore umano e i cali di attenzione rimangono tra le prime cause di infortuni sui luoghi di lavoro. Quando l'organismo subisce un calo energetico dovuto alla fatica latente, la soglia di vigilanza si abbassa e i tempi di reazione si allungano. Molte organizzazioni investono risorse in benefit aziendali isolati, affrontando però i sintomi e non le cause profonde di assenteismo, stress e turnover volontario, che rappresentano i veri costi nascosti delle imprese.

​“I dati ufficiali del bilancio INAIL indicano una crescita dell’11,3% delle malattie professionali, con oltre 98mila casi legati proprio a stress e condizioni ambientali”, spiega Sabrina Piancone, presidente di Helvetica, imprenditrice insignita del Premio Bellisario e che sta rivoluzionando il settore della sicurezza sul lavoro. “A questo si affiancano i report di Gallup sul workplace, secondo cui i dipendenti che percepiscono una reale cura da parte dell'azienda mostrano fino al 49% di probabilità in meno di cercare un nuovo lavoro e sono meno esposti al burnout, generando un incremento diretto della produttività. Le persone non abbandonano le aziende, ma gli ambienti nei quali non riescono più a stare bene. Quando si perde motivazione, aumenta il rischio di errore; quando aumenta il rischio di errore, cresce lo stress. Sicurezza, benessere e performance fanno parte dello stesso ecosistema: la sicurezza non inizia da una procedura, ma da una persona che sta bene, pensa bene e lavora nelle migliori condizioni possibili".

​Per invertire la tendenza alla disconnessione tra persona e organizzazione, i moderni protocolli di prevenzione applicano la fisiologia ai flussi di lavoro. La letteratura scientifica dimostra che una perdita di liquidi di appena l'1% determina un decadimento immediato di concentrazione, capacità decisionale e attenzione ai dettagli. Su questa base, le analisi di Alex Viola sulla bioenergetica organica e sul protocollo Alka Energy offrono i parametri scientifici per declinare sul piano biofisico il metodo Wellbring di Helvetica. L'approccio si sviluppa così su cinque pilastri strutturali – consapevolezza, relazione, significato, energia e appartenenza – ridefinendo la salute biologica del lavoratore come un asset strategico per l'efficienza aziendale.

​“La stessa acqua per tutti non risponde alle esigenze di tutti”, evidenzia Alex Viola. “I consumi metabolici variano in base alla mansione. Nelle attività d'ufficio e nei compiti ad alto impegno cognitivo, l'esposizione a spazi climatizzati causa una disidratazione impercettibile ma costante. Per i videoterminalisti e i tecnici serve un'acqua micro-strutturata a basso residuo fisso, sottoposta a un processo di elettrolisi per essere ricca di idrogeno molecolare disciolto. Questa specifica scomposizione fisica riduce la dimensione dei cluster molecolari, consentendo al liquido di superare rapidamente i canali delle acquaporine nella membrana cellulare. Questa idratazione profonda contrasta l'ipossia e l'affaticamento cerebrale, mantenendo stabile la concentrazione sui dettagli".

​Il fabbisogno cambia radicalmente nei contesti esposti a sforzo fisico o alte temperature, come cantieri, logistica e manutenzione. “In questi ambienti la sudorazione profusa comporta la perdita di fino a due litri di liquidi all'ora”, continua Viola. “Bere acqua comune in questi casi rischia solo di gonfiare lo stomaco senza idratare realmente i tessuti, a causa della mancanza di una corretta pressione osmotica tra l'interno e l'esterno delle cellule. Se i sali non vengono reintegrati con la giusta conducibilità elettrica, la reattività muscolare crolla e il lavoratore è esposto a colpi di calore e crampi".

​“Per risolvere questo cortocircuito biologico sul campo, l'approccio prevede l'introduzione di un'acqua a base idrolitica funzionale, modificata per stabilizzare il pH su valori alcalini superiori a 8.5 e arricchita con minerali altamente bioassimilabili e sali elettrolitici”, conclude Sabrina Piancone. “Questa composizione mirata reintegra istantaneamente sodio, potassio e magnesio direttamente a livello intracellulare, contrasta l'accumulo di acido lattico e accelera il recupero fisico durante il turno di lavoro.

Cambiare il tipo di idratazione in base ai profili di rischio permette alle aziende di neutralizzare alla radice i cali di resa, riducendo gli infortuni e garantendo una crescita sostenibile in linea con i moderni parametri ESG".