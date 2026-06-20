Più infortuni se manca l’acqua: così la biologia dell’idratazione cellulare ferma gli errori sul lavoro

Il fattore umano e i cali di attenzione rimangono tra le prime cause di infortuni sui luoghi di lavoro. Quando l'organismo subisce un calo energetico dovuto alla fatica latente, la soglia di vigilanza si abbassa e i tempi di reazione si allungano. Molte organizzazioni investono risorse in benefit aziendali isolati, affrontando però i sintomi e non le cause profonde di assenteismo, stress e turnover volontario, che rappresentano i veri costi nascosti delle imprese.
“I dati ufficiali del bilancio INAIL indicano una crescita dell’11,3% delle malattie professionali, con oltre 98mila casi legati proprio a stress e condizioni ambientali”, spiega Sabrina Piancone, presidente di Helvetica, imprenditrice insignita del Premio Bellisario e che sta rivoluzionando il settore della sicurezza sul lavoro. “A questo si affiancano i report di Gallup sul workplace, secondo cui i dipendenti che percepiscono una reale cura da parte dell'azienda mostrano fino al 49% di probabilità in meno di cercare un nuovo lavoro e sono meno esposti al burnout, generando un incremento diretto della produttività. Le persone non abbandonano le aziende, ma gli ambienti nei quali non riescono più a stare bene. Quando si perde motivazione, aumenta il rischio di errore; quando aumenta il rischio di errore, cresce lo stress. Sicurezza, benessere e performance fanno parte dello stesso ecosistema: la sicurezza non inizia da una procedura, ma da una persona che sta bene, pensa bene e lavora nelle migliori condizioni possibili".
Per invertire la tendenza alla disconnessione tra persona e organizzazione, i moderni protocolli di prevenzione applicano la fisiologia ai flussi di lavoro. La letteratura scientifica dimostra che una perdita di liquidi di appena l'1% determina un decadimento immediato di concentrazione, capacità decisionale e attenzione ai dettagli. Su questa base, le analisi di Alex Viola sulla bioenergetica organica e sul protocollo Alka Energy offrono i parametri scientifici per declinare sul piano biofisico il metodo Wellbring di Helvetica. L'approccio si sviluppa così su cinque pilastri strutturali – consapevolezza, relazione, significato, energia e appartenenza – ridefinendo la salute biologica del lavoratore come un asset strategico per l'efficienza aziendale.
“La stessa acqua per tutti non risponde alle esigenze di tutti”, evidenzia Alex Viola. “I consumi metabolici variano in base alla mansione. Nelle attività d'ufficio e nei compiti ad alto impegno cognitivo, l'esposizione a spazi climatizzati causa una disidratazione impercettibile ma costante. Per i videoterminalisti e i tecnici serve un'acqua micro-strutturata a basso residuo fisso, sottoposta a un processo di elettrolisi per essere ricca di idrogeno molecolare disciolto. Questa specifica scomposizione fisica riduce la dimensione dei cluster molecolari, consentendo al liquido di superare rapidamente i canali delle acquaporine nella membrana cellulare. Questa idratazione profonda contrasta l'ipossia e l'affaticamento cerebrale, mantenendo stabile la concentrazione sui dettagli".
Il fabbisogno cambia radicalmente nei contesti esposti a sforzo fisico o alte temperature, come cantieri, logistica e manutenzione. “In questi ambienti la sudorazione profusa comporta la perdita di fino a due litri di liquidi all'ora”, continua Viola. “Bere acqua comune in questi casi rischia solo di gonfiare lo stomaco senza idratare realmente i tessuti, a causa della mancanza di una corretta pressione osmotica tra l'interno e l'esterno delle cellule. Se i sali non vengono reintegrati con la giusta conducibilità elettrica, la reattività muscolare crolla e il lavoratore è esposto a colpi di calore e crampi".
“Per risolvere questo cortocircuito biologico sul campo, l'approccio prevede l'introduzione di un'acqua a base idrolitica funzionale, modificata per stabilizzare il pH su valori alcalini superiori a 8.5 e arricchita con minerali altamente bioassimilabili e sali elettrolitici”, conclude Sabrina Piancone. “Questa composizione mirata reintegra istantaneamente sodio, potassio e magnesio direttamente a livello intracellulare, contrasta l'accumulo di acido lattico e accelera il recupero fisico durante il turno di lavoro.Cambiare il tipo di idratazione in base ai profili di rischio permette alle aziende di neutralizzare alla radice i cali di resa, riducendo gli infortuni e garantendo una crescita sostenibile in linea con i moderni parametri ESG".