Il Leonka offre 5 milioni per via Watteau. Il centrodestra: "Prima paghino i cittadini"

Cinque milioni di euro cash per acquistare l'immobile di via Watteau e far rinascere il Centro Sociale Leoncavallo. È questa l'offerta presentata alla famiglia Cabassi dagli "ambasciatori" del centro sociale, Sergio Cusani e Pino Tripodi, insieme a Marina Boer, presidente dell'associazione Mamme del Leoncavallo. La proposta è stata lanciata ieri mattina durante una conferenza stampa (nella foto) davanti all'edificio sgomberato nell'agosto dell'anno scorso. Secondo Tripodi, imprenditori interessati al progetto, in accordo con il Leoncavallo, avrebbero commissionato una perizia estimativa che valuta l'immobile intorno ai 3 milioni; l'offerta è arrivata quasi al doppio: cinque milioni, base di una possibile trattativa.

Finora dalla famiglia Cabassi non è arrivata alcuna risposta. Il Comune di Milano, pur escludendo ogni intervento finanziario diretto, ha fatto sapere di ritenere auspicabile il ritorno del Leoncavallo nella sede storica di Greco. Daniele Farina di Sinistra Italiana non ha escluso del tutto un'eventuale nuova occupazione.

La reazione del centrodestra è stata netta e durissima. Samuele Piscina, segretario cittadino della Lega e consigliere comunale, ha definito ironicamente l'offerta "un'ottima notizia per il quartiere Greco e per tutta la Milano che rispetta la legalità".

Marco Bestetti, consigliere regionale di Fratelli d'Italia ha chiesto che le risorse del Leonka vengano prima utilizzate per saldare i tre milioni dovuti al Ministero dell'Interno e il milione di Tari non pagata al Comune.