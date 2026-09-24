Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 00:21
In evidenzaAggiornato alle ore 00:21
Letteratura

Se mi accusi di usare l’Ia sei un razzista

Una domanda che tristemente racconta che cosa siamo oggi

Eleonora Barbieri
Computer generica
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

È peggio ricorrere a un software per analizzare un romanzo e accusare l’autore di averlo scritto con l’intelligenza artificiale oppure, per l’autore in questione, replicare gridando al razzismo? È una domanda che tristemente racconta che cosa siamo oggi (non solo in Francia): protagonisti il profilo X Balance ton Claude e Thélyson Orélien, 38enne scrittore haitiano autore di C’était ça ou mourir, edito da Grasset. Tempo di agguantare il premio Fnac e di finire in lizza per il Goncourt, che è arrivato l’account rancoroso a cercare di rovinare la festa a Orélien (e fare clic: prima del fattaccio pare non avesse neanche 100 adepti). E lui, anziché mostrare una sprezzatura da vincitore, è caduto nella trappola. Ormai non c’è più soddisfazione neanche nelle polemiche.

LibriIntelligenza ArtificialeRazzismo

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.