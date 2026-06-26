L'ex suocero è un pentito. Ma lei rifiuta la protezione

Arruolata a forza nelle schiere dei collaboratori di giustizia, deportata insieme ai figli in località sicura, a centinaia di chilometri da casa. Eppure la signora non ha niente di cui pentirsi perché non ha mai commesso reati e non ha mai fatto parte di organizzazioni criminali. "Non ho nulla di cui avere paura - dice -, perché non posso starmene tranquillamente a casa?". Le risponde lo Stato: si è pentito tuo suocero. Quindi sei anche tu un obiettivo a rischio, e lo sono anche i tuoi figli. E se tu ti sottrai alla protezione, noi ti sottraiamo i bambini.

Storia surreale, quella che si svolge ai margini del processo Hydra, in corso nell'aula bunker di Opera, a carico di 45 imputati indicati dalla Procura come capi e gregari della grande alleanza delle famiglie calabresi, siciliane e campane in Lombardia. È un processo lungo e faticoso, carico di tensioni acuite dalla minacce di morte arrivate ai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. Di fronte alla durezza delle accuse e al peso delle prove, più di un imputato ha scelto di saltare il fosso, e di collaborare con l'accusa. Tra questi, un siciliano di Trapani, Bernardo Pace, legato secondo l'accusa al boss di Abbiategrasso Paolo Aurelio Errante Parrino. Pace si pente, poi - stando almeno alle voci di aula - si pente anche il figlio, imputato insieme a lui. Ma la vicenda ha un esito tragico: Pace senior viene spostato per motivi di sicurezza da Opera al carcere di Torino. Qui nel marzo scorso si strangola con una corda per la biancheria, due giorni prima che inizi il processo milanese in cui la Cerreti e Ferracane si preparavano a portare in aula i suoi verbali di accusa.

Il figlio di Pace viene portato in un carcere per "collaboranti". Ma il servizio centrale di protezione fa scattare i protocolli di sicurezza anche per la moglie e i figli di Pace junior. Anzi, la ex moglie: perché i due si sono lasciati da tempo, e la donna si è ricostruita una nuova vita con un nuovo compagno, lontana da contesti malavitosi. Quando le comunicano che deve trasferirsi immediatamente in località X, la signora quasi non ci crede. Degli affari del marito e del suocero non ha mai saputo nulla. Ha un lavoro, i figli vanno a scuola, hanno gli amici. Ha dovuto spiegare ai bambini che devono abbandonare tutto perché un nonno che non vedevano da anni ha deciso di collaborare con lo Stato. Non c'è stato verso: ha dovuto trasferirsi. E quando un giorno ha osato abbandonare il domicilio protetto senza chiedere autorizzazione, i suoi angeli custodi le hanno fatto presente che se ci avesse riprovato avrebbe messo a rischio la sicurezza dei suoi figli, e che pertanto lo Stato li avrebbe separati da lei.

Certo è che la decisione drastica del Viminale di allontanare da Milano anche la ex famiglia del collaborante è significativa del grado di pericolosità e di crudeltà che vengono attribuite agli imputati (o almeno a una parte di loro) del processo Hydra, che sarebbero pronti a vendette trasversali anche su congiunti ed ex congiunti degli "infami" che li accusano. E questo nonostante le rivelazioni di Pace (che aveva iniziato a collaborare nel gennaio scorso) siano note solo in minima parte: agli avvocati difensori dei 45 imputati sono state depositate solo copie coperte da numerosi omissis, in particolare per quanto riguarda le rivelazioni che l'uomo avrebbe fatto sui collegamenti dei clan con gli ambienti dell'economia e della politica.

Secondo quanto riportato dal Fatto quotidiano, Pace prima di uccidersi "aveva riempito due verbali nei quali aveva fatto i nomi di politici nazionali e locali in contatto con i boss". Abbastanza, secondo la Procura, per far diventare obiettivo a rischio anche la sua famiglia.