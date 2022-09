Settembre mese del vino. Accessori imperdibili per le perfette degustazioni a casa

Settembre è il mese dell’anno più atteso dagli appassionati di enologia, il periodo dedicato alla raccolta dell’uva e all’avvio di tutte le operazioni necessarie per ottenere un vino di ottima qualità.

Protagonista della tavola e di tutti gli eventi speciali, i vini devono essere conservati e assaporati seguendo precise regole, indispensabili per apprezzarne al meglio tutte le qualità. Proprio per questo motivo, è sempre utile dotarsi di alcuni accessori che hanno la funzione di accompagnare ogni assaggio e che ogni amante del vino dovrebbe possedere.

Refrigerare, misurare la temperatura, versare e ossigenare il vino sono solo alcune delle azioni indispensabili per rendere perfetto il momento della degustazione: ciascuna di queste operazioni richiede l’uso di uno strumento ad hoc, una risorsa che non deve mani mancare nella dispensa sia dei più esperti sia dei principianti alle prime armi.

Pompa salva-vino Ezbasics

La pompa salva-vino Ezbasics in acciaio inossidabile è un accessorio utile per togliere l'ossigeno da una bottiglia di vino aperta, richiudendola poi con un normale tappo in modo da garantire una sigillatura ermetica. Questa operazione, infatti, rallenta il deterioramento del vino consentendo di conservare la bevanda per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. La confezione contiene anche 4 tappi.

Set di refrigerazione per vino e champagne Vacu Vin

Il set Vacu Vin è composto da due refrigeratori creati ad hoc per raffreddare una bottiglia di vino o di champagne in soli cinque minuti, mantenendo le bevande fredde per ore senza bisogno di utilizzare il secchiello per il ghiaccio. I manicotti possono essere applicati all'esterno della bottiglia, dopo essere stati collocati per almeno sei all’interno di un congelatore. Leggeri e pratici, sono perfetti da trasportare anche fuori casa durante feste, viaggi e altri eventi.

Aeratore per vino L'Atelier du Vin

Consigliato soprattutto per i vini più giovani, sia rossi sia bianchi, l’aeratore L’Atelier du Vin è un pratico accessorio necessario per far decantare il vino sia all’interno del decanter sia nel bicchiere. Realizzato in acciaio inossidabile, è uno strumento universale dotato di base di appoggio in vetro che permette di non lasciare macchie sulle superfici.

Decanter da 1,5 litri Kitchen Craft

Il pratico decanter in vetro Deluxe Kitchen Craft è perfetto per permettere ai vini di sprigionare il loro potenziale, migliorandone il gusto e la fragranza. Facile da maneggiare, si caratterizza per un collo esile e affusolato che riduce le perdite durante il travaso.

Vinology. Guida visuale ai vini d'Italia e del mondo

Come si sceglie e abbina un buon vino? Quante e quali sono le DOC italiane? A queste e altre domande è possibile dare risposta grazie a Vinology. Guida visuale ai vini d'Italia e del mondo, un manuale innovativo che permette di approfondire l'universo del vino e di conoscere i più importanti vitigni italiani.

All’interno del volume di 303 pagine sono contenute 19 tavole di "iniziazione al vino", dedicate alla temperatura, alla degustazione e all'abbinamento. A corredo 85 "carte di identità" con i più diffusi vitigni autoctoni e internazionali e 40 mappe delle principali regioni viticole del mondo.