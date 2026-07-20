Matanè, il locale che ha creato l'"onigirazu" alla milanese

Strano Paese il Giappone, diviso tra arti millenarie e mode recentissime ma in grado di ammantare della stessa aura mitica le une e le altre. Come ad esempio l'onigirazu, nato negli anni Ottanta in un manga, Cooking Papa, il cui protagonista a un certo punto preparava un panino di riso riempito di ingredienti avanzati e avvolto da alga nori. Era nata una leggenda.

L'onigirazu è stato portato a Milano da Matanè, un locale in Porta Garibaldi (in via Rosales, 1) che un paio di anni fa ha aperto una seconda sede in piazza Wagner al numero 6. Entrambi i locali sono spiccatamente "urban", coloratissimi, impastati di una giapponesità contemporanea e ironica, tutta manga e minimalismo. In quello in piazza Wagner che ho visitato qualche giorno fa mi aspettavo un pubblico di soli giovani e invece no, è un vero locale di quartiere, dove persone di tutte le età sembrano trovarsi perfettamente a loro agio. Il menu dedica una sezione speciale all'onigirazu, nelle versioni con frittata giapponese, con salmone crudo, con gamberi marinati, con pollo cotto a bassa temperatura, con tataki di tonno, tutti a un prezzo che va dai 9 ai 12 euro per due sostanziosi pezzi che poi sono le due metà di un panino intero. Nel menu però c'è molto altro: tra gli antipasti (otsumami) i gyoza, gli onigiri (i triangolini di riso ripieni), le polpettine di polpo takoyaki, l'okonomyaki (una sorta di pancake salato), la potato salad, il pollo karaage, l'insalata di cavolo bianco e viola, gli spiedini yakitori, la zuppa di miso. Tra i piatti principali il Tekka don e il Katsudon, ciotole di riso con rispettivamente sashimi di tonno e cotoletta di maiale, e il Kakiage soba, una soba fredda con tempura di verdura.

Ci sono anche un paio di piatti che cambiano ogni mese. Piccolo assortimento di dolci (mochi, dorayaki, cheesecake allo yuzu). Da bere piccola carta di birre, vini e sake ma vale la pena provare i cocktail, l'Izakaya gin tonic e il Paloma Matanè.